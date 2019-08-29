بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات على مستوى المملكة..صرف 14 مليون ريال لموظفين وموظفات أمانة العاصمة المقدسة

حققت أمانة العاصمة المقدسة ثاني أعلى إيرادات على مستوى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ترتب عليه اعتماد مكافأة تشجيعية لـ موظفين وموظفات الدولة قدر بمبلغ 14 مليون ريال سعودي اعتمده الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية، جاء هذا من أجل سعي جميع موظفي أمانة العاصمة في تحقيق هذا المستوى في الجهد والتفاني في العمل من أجل النهوض بالسعودية نحو اقتصاد أفضل وسط التطورات المستمرة في إطار استكمال مسيرة التطوير الشامل ورؤية المملكة عام 2030م وتحقيق الهدف.

وزارة الشؤون البلدية والقروية

في هذا الصدد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن دورة تدريبية للموظفين والموظفات بالشراكة مع المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية تحت عنوان التدريب عن #الوعي_المالي و ثقافة الإدخار من أجل رفع المستوى الفكري لموظفي الدولة عن كيفية الادخار ومفهوم الوعي المالي مما يترتب عليه التعايش بشكل أفضل وسط الغلاء وكيفية ادخار المال وسط كل هذا، مما يزيد من كثرة التنمية ورفع مستوى المعيشة من أجل تقليل الحاجة بسبب الوعي والادخار.

وفي هذا السياق وافق وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور “القصبي” على ترقية 23 قيادي بأمانة منطقة المدينة المنورة بالمراتب العليا نتيجة للعمل بالتزام بكل المهام والمثابرة وبذل الجهد والعمل بكل أمانة وجدية تامة، جدير بالذكر أن العمل بجدية يستوجب المكافأة ولهذا اعتمد القصبي مكافأة تشجيعية لموظفي وموظفات أمانة العاصمة من أجل عملهم الجيد وبذل ذاتهم في المهام الوظيفية على أكمل وجه.