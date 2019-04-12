أربح سيارة مجاناً و 1000 واط في الساعة مع الشركة السعودية للكهرباء..شروط الفوز

الشركة السعودية للكهرباء تهدي عملائها سيارة و 1000 واط في الساعة مجاناً، حيث أعلنت عن مفاجآت لعملائها بالفوز بـ سيارة ضمن 30 سيارة مقدم جوائز عن طريق السحب، بالإضافة إلى إهداء 1000 واط في الساعة من استهلاك الكهرباء، وتعد هذه المفاجآت ضمن المزايا التي توفرها للمواطنين بهدف زيادة تفاعلها مع عملائها المشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث أتاحت السعودية للكهرباء الموقع الإلكتروني الذي يوفر خدمات عديدة للمواطنين منها رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2019 برقم الحساب وطرق السداد بكل سهولة، كما يستطيع العميل من خلال الموقع حساب قيمة استهلاك الكهرباء عبر خدمة حاسبتي.

الشركة السعودية للكهرباء تهدي عملاءها سيارة و 1000 واط في الساعة مجاناً

دعت السعودية للكهرباء عملائها الكرام لتسجيل حساب عداد الكهرباء بأسمائهم سواء للمالك أو المستأجر من أجل الاستفادة من المزايا والمفاجآت التي توفرها من أجلهم والخدمات الجديدة بهدف حصول المواطن على أعلى مستوى للخدمة بشكل متطور في إطار مسيرة التطوير الشامل والنهوض المستمر للمملكة، ولذلك الشركة السعودية للكهرباء أوضحت أن جميع الخدمات متاحة من خلال الموقع الإلكتروني.

شروط دخول السحب للفوز بسيارة و 1000 واط في الساعة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن فرص الفوز بسيارة و 1000 واط في الساعة مجاناً وذلك من خلال السحب على 30 سيارة بشرط تسجيل عداد الكهرباء باسم المستفيد الفعلي وذلك من خلال التسجيل في خدمة حسابي عبر الموقع الإلكتروني الشركة السعودية للكهرباء التي تتيح نقل الحساب سواء كان المالك أو المستأجر.

وأشارت أن هدف خدمة حسابي التي تتيح نقل حساب عداد الكهرباء إلى:-

معرفة المستفيد الحقيقي للكهرباء.

تسهيل التواصل مباشرة مع المستفيد الفعلي في حال وجود أي مشاكل.

تمكين الشركة من تحديد المسئولية كاملة من استهلاك الكهرباء من أجل منع المستهترين من التلاعب بأي شكل من الأشكال.

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