بدء استقبال حجوزات الحج الداخلي 1440 – رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل  

اليوم بدء تلقي طلبات الحجز في موسم الحج 1440 “الحج الداخلي” وذلك عبر المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة لإتمام إجراءات الحجز وذلك من صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحاً ويستمر فتح باب التسجيل للراغبين من المواطنين والمقيمين في أداء مناسك الحج هذا العام حتى يوم 7 ذي الحجة 1440 أو حتى يكتمل حجز كافة المقاعد المخصصة لحجاج الداخل 1440 والذي بلغ عددهم حوالي 230 ألف مقعداً، وأشارت الوزارة إلى ضرورة اختيار الباقات من وتحديد الحملات من خلال رابط اسعار حملات الحج الداخلي 1440 | أسعار أبراج منى – رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

تسجيل حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني

أطلقت وزارة الحج والعمرة رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من أجل تسهيل عملية حجز موسم الحج 1440 بطريقة إلكترونية سريعة بخطوات بسيطة تتمثل في إدخال المعلومات الشخصية أولاً ثم اختيار الخدمة التي تناسبك وبعدها تأتي رسالة على الجوال تفيد بتحديد موعد دفع الرسوم ثم بعدها استكمال إجراءات الحجز والدفع وفي النهاية استلام التصاريح، علماً بأن إذا لم يتم الدفع في خلال الفترة التي تم تحديدها لك سوف يتم إلغاء الحجز وترك المقعد لأغيرك.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا يوجد تسجيل الحج الداخلي إلا عبر المسار الإلكتروني لتسجيل حج الداخل فقط محذرة من المكاتب الوهمية لـ تسجيل حج الداخل، ولمعرفة الخطوات وإجراءات الحجز من خلال رابط خطوات تسجيل حج الداخل عبر المسار الإلكتروني

الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يقدم المسار الإلكتروني عدة خدمات للحجاج وهي تتمثل في:-