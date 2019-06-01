اسعار حملات الحج الداخلي 1440 | أسعار أبراج منى – رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل

اسعار حملات الحج الداخلي 1440 وأسعار أبراج منى، حيث بدأ موقع وزارة الحج والعمرة من خلال تسجيل المسار الالكتروني لحجاج الداخل استقبال طلبات حجز حج الداخل من يوم 15 رمضان، حيث يوفر الموقع عدة خدمات للحجاج منها إمكانية تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة والحصول على تصاريح الحج من خلال التكامل الالكتروني، بالإضافة إلى أنه يتيح إمكانية إلغاء حجز الحج واسترجاع القيمة إلكترونياً، ليس هذا كل شيء بل يعطي الحق للحجاج بإبداء آرائهم في الخدمات المقدمة فضلاً عن خدمة الدعم الفني وتلقي الشكاوى والبلاغات عبر الموقع أيضاً.

تسجيل الحج الداخلي 1440

بدء استقبال طلبات حجز تسجيل الحج الداخلي 1440 من خلال موقع المسار الالكتروني لحجاج الداخل عبر وزارة الحج والعمرة، وأعلنت الوزارة عن باقات وبرامج الحج هذا العام ضمن أسعار حملات الحج الداخلي 1440 وسعر السكن في أبراج منى شاملة مجموعة من الخدمات المقدمة منها إتاحة اختيار السكن في مخيمات منى و استخدام قطار المشاعر والتنقل يأتي هذا في إطار توفير أقصى سبل الراحة للحجاج المواطنين والمقيمين بالمملكة، ولمزيد من التفاصيل حول كيفية وإجراءات التسجيل من خلال رابط المسار الالكتروني لحجاج الداخل | رابط تسجيل حج الداخل 1440 عبر وزارة الحج والعمرة.

أنواع برامج الحج الداخلي 1440

هناك ثلاثة أنواع للبرامج المقدمة وهم:-

1- البرنامج العام ويبلغ قيمته من 6833 إلى 15540 ريال سعودي.

2- البرنامج منخفض التكلفة ويبلغ قيمته حوالي من 3829 إلى 5456 ريال سعودي.

3- البرنامج المٌيسر وهو ذو تكلفة ثابتة نحو 3638 ريالاً تقريباً.

أسعار حملات الحج الداخلي 1440

حددت وزارة الحج والعمرة أسعار حملات حج الداخل شاملة 4 باقات ( الاقتصادية والضيافة) بخدمات مميزة و 4 فئات على النحو التالي:-

الباقات الاقتصادية

باقة اقتصادي 1: تتراوح السعر ما بين 3947 إلى 4574، حيث تختلف بحسب الخدمات المقدمة من الفئات السبع التي تتيح اختيار السكن في أبراج منى والتنقل بقطار المشاعر.

والتنقل بقطار المشاعر. باقة اقتصادي 2: السعر من 3465 ريالاً.

الباقات الضيافة

باقة ضيافة 1:- يبدأ السعر من 7561 إلى 8161 ريالاً شاملة خدمات السبع فئات.

باقة ضيافة 2:- تبدأ من 7310 إلى 7910 ريالاً.

باقة ضيافة 3: السعر بداية من 6508 وحتى 7108 ريالاً.

باقة ضيافة 4: يبدأ السعر من 5408 ويصل حتى 6308 ريال.

أسعار أبراج منى

أعلنت وزارة الحج والعمرة أسعار حملات الحج الداخلي 1440 منها أسعار السكن في أبراج منى والذي بلغ سعر الإقامة للحاج الواحد مبلغ 11905 ريال سعودي، فيما خصصت الوزارة مجموعة من المخيمات تابعة لشركات ومؤسسات الحج.