بدء تنفيذ توجيه الملك سلمان بشأن العفو الملكي الأكبر

بدأت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية، في تنفيذ إجراءات العفو العام الصادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وفقًا لما أوضحه مدير عام السجون المكلف، بناءً على طلب مباشر من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

عفو ملكي عام لبعض المسجونين

وأمر وزير الداخلية، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم، في الوقت الذي وجه فيه النائب العام ‏الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر والتقدير للملك سلمان، على صدور العفو الملكي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام.

ويصفه بالبادرة الإنسانية

وأضاف النائب العام السعودي، بأن القرار الأخير يمثل بادرة إنسانية رؤوفة، ونظرة عطوفة شفوقة من خادم الحرمين الشريفين، وموازنة بين المصالح العامة والخاصة، واستشراف لتقويم المتهمين، وعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، ولم شمل أسرهم بهم، كعادته الكريمة.