بدء صرف المكرمة الملكية 1440 | الاستعلام عن إيداع مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الاستعلام عن إيداع مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بعد إصدار أوامر ملكية بصرف معونة رمضان 1440 والتي قدرت بمبلغ 1.8 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، هذا وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية عن إيداع معونة الملك سلمان بن عبد العزيز التي وافق عليها خلال اليومين الماضيين، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف المكرمة الملكية على مواقع الإنترنت، ننشر لكم رابط الاستعلام عن إيداع معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي وقيمة المعونة لكلاً من العائل والتابعين.

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صرف المكرمة الملكية 1440

صرح مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية عن بدء صرف معونة رمضان 1440، التي أعلن عن الموافقة عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، فيما أعلنت وزارة العمل أمس بإيداع مكرمة الملك في حسابات المستفيدين ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل استعلام الضمان الاجتماعي.

قيمة معونة رمضان 1440 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قرر الملك سلمان بصرف معونة رمضان التي بلغت 1.8 مليار ريال، فيما يخص كل عائل أو فرد تابع مبلغ معين على النحو التالي:-

قيمة مكرمة رمضان (للعائل) بلغت 1000 ريال سعودي.

قيمة صرف مكرمة رمضان 1440 للأفراد التابعين في الأسرة بلغت 500 ريال سعودي لكل فرد.

رابط الاستعلام عن إيداع مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

لكل الأشخاص الذين يسألون عن موعد صرف مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يمكنكم الاستعلام عن صرف من خلال الرابط المباشر لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بخطوات بسيطة كل ما عليك إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق ثم الضغط على كلمة عرض سوف تظهر المعلومات أمامك.