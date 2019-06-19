برد صيفك مع عروض السدحان الأسبوعية في الفترة ما بين 19 إلى 25 يونيو

تبدأ عروض السدحان لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية فيما بين الأربعاء 19 إلى الثلاثاء الخامس والعشرون من شهر يونيو الجاري، وترفع أسواق السدحان في كل فروعها شعار برد صيفك تماشيًا مع كل شركات التجارة بالتجزئة، التي تستهدف مشاركة العملاء الذين يترددون عليهم موسم الأجازات الصيفية، حيث شملت الخصومات الدجاج الفرنسي المجمد واللحوم الباكستاني والروماني والأسماك بأنواعها، ولم تغفل العروض موسم المانجو وعرضت العديد منها اليمني والهندي بأحجامها المختلفة، هذا وكانت بقية الفواكه حاضرة مثل المشمش والأناناس والخوخ والبرتقال والعنب الأحمر والشمام البلدي والتفاح والفراولة والكيوي.

عروض السدحان الأسبوعية على الألبان ومنتجاتها

شملت جبنة كيري بالقشطة بعبواتها المختلفة ولبن المراعي حليب نجوم عبوة 150 مل، ولبنة تركية، وجبن البقرات الثلاثة، وأنكور فيتا، وبمناسبة فصل الصيف والحرارة المرتفعة، شملت الخصومات أنواع مختلفة ومتعددة من الآيس كريم وبمذاقات لذيذة تلائم جميع الأذواق، مثل نيوزيلند وهجيم داس ولندن ديري واكلوو آيس، وللإطلاع على كامل عروض السدحان في مجلة كاملة بها جميع الصور للمنتجات والسلع المتنوعة يمكنكم مطالعة الملف بالأسفل.

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