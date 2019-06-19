عروض بن داود في مهرجان الصيف ترفع شعار تسوق واربح حتى 25 يونيو

تحت شعار تسوق واربح طرحت عروض بن داود اليوم الأربعاء ولمدة سبعة أيام كاملة تنتهي الثلاثاء 25 يونيو، مجموعة من التخفيضات على المنتجات المعروضة في جميع فروعها، حيث كانت الجوائز عديدة وعلى رأسها سيارات BMW وعددها ثلاثة وسوف يتم السحب عليها قريبًا و60 جائرة أخرى، هذا وقد شملت خصومات الأسواق كالعادة تنوعًا كبيرًا ما بين الدجاج واللحوم والفواكه والخضروات والحلويات والأسماك ومنتجات الألبان بماركات مختلفة، وبكل تأكيد لم تنسى العروض المعلبات مثل الفول المدمس والتونة وشرائح الفطر المقطعة.

عروض بن داود على اللحوم والألبان

تضمنت كيلو استيك بقري برازيلي مُبرد بسعر 44 ريال سعودي، وخصم 24 ريال عن قيمتها الأصلية، أيضًا توب سايد وسجق ومفروم وجميعها لماركة واحدة، هذا بالإضافة إلى شاورما الدجاج واللحمة ودجاج اليوم والسمان ماركة أسترا، وتواجدت منتجات أمريكانا يمختلف أنواعها من برجر وكفتة وشيش طاووق والمفروم، وكذلك كان للأسماك بتشكيلات متنوعة تواجدًا في العروض، مثل أسماك الدنيس والهامور والسلامون والسلطان إبراهيم وديراك وسلماني.

وفيما يلي ملف كامل لمجلة عروض بن داود تعرض صفحاته كل السلع والمنتجات، التي شملتها تخفيضات هذا الأسبوع من جميع فروع الأسواق على مستوى المملكة العربية السعودية.

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