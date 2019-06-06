تحديث حساب المواطن .. موعد صرف الدفعة 19 حساب المواطن شهر يونيو

أقترب موعد صرف الدفعة 19 حساب المواطن عن شهر يونيو، كما تبقي ستة أيام فقط على صدور الدفع للمستفيدين، حيث ذكر الحساب الرسمي على تويتر أن موعد الدفع سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو، الجدير بالذكر أن حساب المواطن ذكر سابقاً أن البنوك ليس لها أحقية في الخصم من دفعات الدعم المقدمة للمواطنين في حالة وجود أقساط أو مديونيات على المواطن، كما تم التنبيه أن من يواجه مشكلة في صرف حساب المواطن عليه أن يقدم شكوى لمؤسسة النقد.

من الناحية الأخري جاري تسجيل المواطنين في الدفعة رقم 20 من حساب المواطن، حيث من المقرر صرفها في شهر يوليو القادم، كما تمت الإشادة بضرورة تسجيل المواطنين في حساب المواطن وذلك للاستفادة من الدعم وصرف الدفعات، حيث يمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي.

التسجيل في الدفعة 20 حساب المواطن .. شهر يوليو المقبل

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما يخضع للحكومة السعودية ويعمل على رعاية المواطن السعودي وتقليل المعاناة التي يلاقيها، كما يقوم بتقديم دعم مادي يُصرف شهرياً للأسر صاحبة الدخل المنخفض داخل المملكة السعودية، ويقوم بتعويض المواطنين الذين لا يستطيعون المعايشة في ظل التوسعات الكبيرة والاقتصادية الذي تقوم بها المملكة السعودية، وكان الهدف من حساب المواطن هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حياة أكثر آدمية للمواطنين.

شروط حساب المواطن

يجب توافر شروط معينة تم تحديدها من وزارة العمل للحصول على احقيه صرف دفعات حساب المواطن، نوضح لكم تلك الشروط في نقاط بسيطة سهلة الاستيعاب.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ( يُستثني من ذلك أولاد الزوج أو الزوجة غير السعوديين حاملو بطاقات التنقل ).

يجب أن يكون المواطن يقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية ( لا يجب أن يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً كاملة ).

عدم وجود المواطن المستفيد في أي من دور الإيواء أو السجون السعودية.

توافق في البيانات المسجلة في حساب المواطن وفي الجهات الحكومية.

الجدير بالذكر أن شروط الاستحقاق تتوقف علي دخل الأسرة وعدد الأفراد وكذلك أعمارهم.

تحديث حساب المواطن

يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن تحديث البيانات الخاصة بهم عبر موقع البرنامج علي الأنترنت، حيث يمكن التعديل أو الحذف في جميع الخانات والبيانات ( تعديل الدخل الشهري – عدد الأفراد – أعمار أفزاد الأسر – الخ )، حيث تؤكد الوزارة أنه يجب تعديل البيانات في حساب المواطن في حالة حدوث أي تغيير طبيعي أو طارئ.