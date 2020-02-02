تمويل شخصي سريع … احصل على قرض طارئ للأفراد من خلال منصة سلفة الإلكترونية 1441

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية حول إمكانية الحصول على قرض أو تمويل من أجل الإستفادة من القرض الطارئ التى تعمل المنصة الإلكترونية التى تقدمه المنصة، وسوف نستعرض لكم من خلال المقال التالي مميزات المنصة وشروط التقديم من أجل الحصول على الدعم وما هي الطريقة التي يتوجب على المواطن القيام بها من أجل الإستفادة من القروض التي تعمل المنصة الإلكترونية على تقديمها.

منصة سلفة الإلكترونية 1441

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية هي أو منصة سعودية مصرحة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعمل على تقديم التمويلات الصغيرة الطارئة، وهي منصة تستخدم التقنية المالية (Fintech) الممزوجة بأدوات الذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة لتسعير الائتمان وعملية التمويل.

هذا وتعمل سلفة على أدوات التمويل لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقلال المالي، وتحقيق تطلعاتهم من الناحيتين الشخصية أو تنمية أعمالهم الصغيرة، والاستثمار للمستقبل، حيث نمنح إمكانية الوصول السريع إلى الأدوات اللازمة للحصول على التمويل بشكل صحيح، ويتضمن ذلك المستشارين الماليين الذين يقدمون النصائح المالية.

ممزات الحصول على قرض عبر منصة سلفة الإلكترونية

متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة

فترات سداد سهلة ومجدولة

هامش ربح تنافسي

إیداع فوري سریع

شروط الإستفادة من تمويلات سلفة

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة

ألا یقل عمر المتقدم عن 18 عاما

التمویل متوفر بدون تحویل راتب

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب

الحد الأدنى للراتب 3,000 ریال سعودي

ما هي طريقة التقديم للحصول على تمويل

حدد قيمة التمويل

قم بتحديد قيمة التمويل والمبلغ الطارئ الذي تحتاجه لهذه الفترة، ثم حدد الفترة التي تراها مناسبة لك لتقوم بسداد المبلغ وبشكل سلس لا يؤثر على مركزك المالي، ولتتجنب أي تعثر قد يحدث لك في عملية السداد أو انخفاض نسبة الالتزام.

سجّل البيانات المطلوبة