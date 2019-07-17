رابط تطوير حاسبة الدعم السكني ، أعلنت وزارة الإسكان أنها أتمت تطوير حاسبة الدعم من أجل تقديم أفضل الخدمات لمستفيدي برنامج سكني، يأتي هذا لتمكين المواطن من حساب قيمة الدعم المقدم له سواء للوحدة السكنية أو أي مشروع تحت الإنشاء أو القرض العقاري المقدم من صندوق التنمية العقارية، حيث تعتمد قيمة التمويل على معايير وضوابط تحدد حين تقديم الطلب إلى الجهات التمويلية لشراء وحدة سكنية أو غيرها، كما قدمت الوزارة نوعان من الدعم الأول هو تخفيض قيمة الوحدة والثاني تمويل عند شراء الوحدة أي دعم أرباح التمويل العقاري.

رابط تطوير حاسبة الدعم السكني

تطورت وزارة الإسكان حاسبة الدعم التي تحسب قيمة الدعم ويمكنك معرفة نسبة الدعم من خلال رابط طريقة معرفة نسبة الدعم السكني للمواطنين، كما يمكن معرفة موعد الصرف بالنسبة للصندوق العقاري من خلال خدمة اعرف دورك التي من خلالها تعرف دورك، وفي هذا الصدد قدم الصندوق العقاري الحصول على القرض العقاري دون تحويل الراتب التفاصيل من خلال رابط طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية.

برنامج سكني نظام الحجز الإلكتروني

أتاح برنامج سكني تسجيل سكني ومن خلال الموقع الرسمي يمكنك استعلام سكني عبر رابط استعلام سكني برقم الهوية .. وبشرى سارة لـ مستفيدين الأراضي المجانية، كما وفر حجز الوحدات أو المشاريع ..وغيرهم من خلال سكني نظام الحجز الإلكتروني، كما قدم للمتقاعدين العسكريين قرض حسن الذي يصل قيمته لـ 40 ألف ريال ..الشروط والتفاصيل من خلال رابط شروط ورابط التقديم على قرض حسن للمدنيين والمتقاعدين من برنامج سكني الإلكتروني الذي يوفر المشاريع والحلول السكنية، أما عن المشاريع العقارية وشركات التطوير العقاري يمكن الاستعلام من خلال الاتصال على رقم 199090 من الهاتف الثابت.