أعلن حساب المواطن عن إيداع الدعم المخصص للدفعة 21 وذلك للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم لاستحقاق الدعم المخصص، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس وهو دعم شهر أغسطس 2019، حيث تم الإعلان سابقاً منذ أسبوع عن موعد صرف دعم حساب المواطن وفقاً لهذا التاريخ، ويتلقى مركز خدمة العملاء كافة الشكاوى والاستفسارات التي تصل الى حساب المواطن وذلك من خلال 4 قنوات اتصال على مدار الساعة، ومنها خدمة صوتك مسموع او الاتصال عبر رقم حساب المواطن الموحد “19912” وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساء من الأحد الى الخميس، او بالدخول على رابط حساب المواطن “www.ca.gov.sa” وتقديم الاستعلام او الشكوى، او زيارة حساب المواطن تويتر وطرح الأسئلة، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن “سلطان القحطاني” عن إيداع الدفعة الحادية والعشرون يوم الخميس الموافق 8 / 8 /2019، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1440 اعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

نتائج الأهلية للاستفادة من حساب المواطن

كما أعلن الحساب مسبقاً عن نتائج أهلية الدورة 21 من الحساب، لشهر اغسطس، وبالتالي يمكن للجميع الدخول على موقع حساب المواطن والتأكد من أهلية الاستحقاق والاستفادة من الدعم للدورة 21، ويمكنكم التسجيل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة، وبعد تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية يرجى الدخول على الدفعات المالية للتأكد من أهلية الاستحقاق وحالة الدفعة.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/PGtknUocJM — حساب المواطن (@citizenaccount) August 7, 2019

حساب المواطن يغطى الزيادة في الأسعار

كما أن حساب المواطن في صرف دفعة أغسطس يغطي فروقات زيادة أسعار الوقود، بتعويض المستفيدين بدعم مقدم لهم، وذلك بفروقات أسعار الوقود والكهرباء السابق والحالي، وتأثيرات القيمة المضافة على السلع، كما أن صرف الدعم لا يتم على حالة الوظيفة وإنما حالة استحقاق الدعم، مع الأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وعدد الأفراد، ويمكن للمستفيدين من حساب المواطن التعرف على قيمة الدعم المقدم باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.

حالات الدفع في حساب المواطن

هناك 5 حالات دفع مختلفة تظهر بحسابك في بوابة حساب المواطن الإلكترونية، نوضحها كما يلي:

حالة حساب المواطن شرح الحالة لا توجد إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع وجهت عملية الإيداع تحت الاجراء مدفوعة ايداع المبلغ المخصص في حساب الآيبان البنكي المسجل به الشخص مرفوضة لم يتم إيداع مبلغ الدفعة بسبب عدم نشاط الآيبان وقت إصدار الدفعة في الانتظار تعليق المبلغ لان حساب الآيبان البنكي للشخص غير صحيح

كما نستقبل تعليقاتكم أسفل هذه المقالة عن حساب المواطن بعد إيداع دفعة شهر أغسطس في اليوم الثامن بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 1440 كل عام وانتم بخير كما يمكنكم تقديم اعتراض على دفعات الحساب في المواعيد المخصصة لتقلي الاعتراضات.