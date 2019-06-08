حساب المواطن يصرف غداً الاثنين الموافق 10 يونيو الدفعة 19 لمستحقي الدعم وآخر موعد للتسجيل في الدفعة 20 في نفس اليوم

تصرف غداً الاثنين الموافق 10 يونيو الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن لمستفيدي الدعم من البرنامج وهي دفعة شهر يونيو، وأعلن حساب المواطن التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أن يوم غد الاثنين هو موعد صرف الدفعة 19.

وبرنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي نابع عن وزارة العمل السعودية ليقلل من الأعباء التي أثقل بها كاهل المواطن السعودي صاحب الدخل المتوسط والمنخفض، ويقوم البرنامج بتقديم مساعدات مالية للمواطنين تساعدهم في إقامة حياة كريمة لهم، ولكن لابد قبل ذلك أن يتحقق البرنامج ما إذا كان المواطن المتقدم للحصول على الدفعة مستحق للدعم أم لا فيقوم البرنامج بالتحقق من حسابات المواطنين المصرفية والتأكد منها.

صرف الدفعة التاسعة عشر من برنامج حساب المواطن

نحن نقترب من موعد صرف الدفعة ال19 من برنامج حساب المواطن للمواطنين المستفيدين من الدعم، والموعد المحدد هو 10 يونيو أي يوم الاثنين غداً، ويشهد صرف دفعات حساب المواطن بحث كثيف من المواطنين عليه للحصول والتعرف على دفعاتهم.

و للاستعلام عن قيمة الدعم من الدفعة الجديدة من حساب المواطن قم بتسجيل الدخول في موقع حساب المواطن من هنا.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن:

كما أشرنا بالأعلى أن حساب المواطن له شروط ومتطلبات يجب توافرها لكي يصل الدعم المالي لمن يستحق، ومن لا يستحق يتنحى جانباً، فيقوم حساب المواطن بمراجعة الحسابات المصرفية للمواطنين والتأكد منها وأيضاً ومن هذه الشروط الاساسية والهامة:

المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية ولا يحمل جنسية آخرى.

كما لابد أن يكون المتقدم مقيماً في داخل المملكة ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوماً فقط خلال سنة سابقة.

أما دعم غير السعوديين يتم في حالات خاصة فقط وهي من يجملون بطاقة التنقل، أو أرملة سعودي مع أبنائها، أو زوجة سعودي أجنبية، أو أجنبي متزوج من سعودية، أو مطلقة مواطن سعودي مع أبنائها.

حساب المواطن الدفعة 20

أعلن يوم أمس السبت برنامج حساب المواطن عبر تويتر عن أن التسجيل في الدفعة القادمة “الدفعة 20” وهي دفعة شهر يوليو سيكون آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين الموافق 10 يونيو أي نفس يوم صرف الدفعة التاسعة عشر للمستفيدين.