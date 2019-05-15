حساب المواطن يُعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق للدفعة 18 وموعد صرف الدفعة 19

برنامج حساب المواطن أعلن يوم أمس الثلاثاء عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الثامنة عشرة مايو 2019 الجدير بالذكر أن حساب المواطن كان قد أودع الخميس الماضي الموافق 9 مايو 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 18 لشهر مايو الحالي، مبيناً أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه يكون بهذه الدفعة قد تجاوز 42.5 مليار ريال، وبلغت نسبة المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق في هذه الدفعة 83%، وتجاوز عددهم 12.3 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الآن 333 مليون ريال.

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وذلك للتخفيف عن المواطنين ذوات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تقدم المملكة السعودية لهم من خلال هذا البرامج المساعدات المالية التي تضمن لهم حياة كريمة ويقوم البرنامج في كل مرحلة بمراسلة المواطنين المتقدمين لكي يستطيع التحقق من حساباتهم المصرفية والتأكد أنهم من مستحقي الدعم، وأطلق حساب المواطن تطبيقاً للهواتف النقالة للتسهيل على المواطنين معرفة تفاصيل الدفعات المالية ودراسة حالة الأهلية والاعتراضات، ومعلومات وتفاصيل الطلب، والاطلاع على بيانات المستفيد.

موعد إيداع الدفعة الـ19 من برنامج حساب المواطن

ومن المقرر أن يودع برنامج حساب المواطن الدفعة الجديدة الدفعة التاسعة عشر لمستحقي الدعم يوم العاشر من شهر يونيو المقبل وذلك حسب الموعد المحدد شهرياً من البرنامج وللحصول على الدفعة ال19 من حساب المواطن وهي دفعة شهر يونيو من خلال تسجيل الدخول في موقع حساب المواطن من هنا.

تفاصيل الدفعة الثامنة عشر التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن.

تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة | 83% من المستفيدين المؤهلين في برنامج #حساب_المواطن شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة. pic.twitter.com/3KygAG5l5x — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2019

الاستعلام عن قيمة الدعم من حساب المواطن

ويمكنك معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط المخصص من هنا. اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية. كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق. كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة. إدخال إجمالي دخل الأسرة. ظهور مبلغ الاستحقاق التقديري.

شروط برنامج حساب المواطن:

ومن أجل الاستفادة بدعم برنامج حساب المواطن يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية وهي:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يحمل جنسية آخرى. الإقامة: لابد أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوماً فقط خلال سنة سابقة. توافق البيانات: أن تكون بيانات المتقدم متوافقة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن: بأن ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:

حاملي بطاقة التنقل. أرملة السعودي مع أبنائها. زوجة السعودي الأجنبية. الأجنبي المتزوج من سعودية. مطلقة السعودي مع أبنائها.



الدفعة الـ19 من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن أخر موعد لتسجيل الدفعة الجديدة دفعة شهر يونيو المقبل هو يوم الاربعاء 10 مايو الماضي.

هل يمكن زيادة الدعم الخاصة بشخص بعد فقدانه وظيفته بالقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة

حساب المواطن رد على هذا الاستفسار عبر خدمة العملاء قائلاً: “يكتفي بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل، على أن يتم تعديل الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على حفظ”.