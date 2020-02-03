خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة في كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن وما هي الشروط التي يجب على المواطن السعودي أن يتمتع بها من أجل الإستفادة من الدعم المقدم له، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية التسجيل والإستفادة من البرنامج من أجل التخفيف عن الأسر الفقيرة والأسر التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث تعمل السعودية على تحسين الظروف المعيشية لدى الكثير من الأسر بهدف تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الإصلاحات الإقتصادية.

برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج المواطن من ضمن أهم وأبرز البرامج التي تعمل على تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والمالي للمواطنين في المملكة وللمملكة ذاتها من خلال تطبيق الضريبة المضافة والعمل على تنويع مصادر الدخل في المملكة.

شروط إستحقاق الأهلية في حساب المواطن

يجب على المواطن الذي يرغب في التقديم من أجل الإستفادة من الدعم المقدم له من خلال برنامج المواطن أن يستوفي كافة الشروط وهي كالتالي :-

يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. يجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. ضرورة عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون ضرورة أن تكون البيانات المفصح عنها متوافقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لحساب المواطن

قم بالدخول على نافذة تسجيل جديد

تعبئة رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد

تصلك رسالة عبر الجوال بالرقم السري

قم بتسجيل الدخول بالرقم السري ستتاح لك نافذة لتغيير الرقم السري

قم بتسجيل الرقم السري لحسابك

ستظهر لك صفحة تحتوي 4 نوافذ

قم بالدخول إلى نافذة تعبئة أو استكمال الطلب

قم بتعبئة البيانات العامة

تعبئة العنوان الخاص بك

قم بتعبئة بيانات التابعين لك عبر الإجابة عن الأسئلة بنعم أو لا

تعبئة البيانات الخاصة بهم إن وجدوا

#أفصح_صح عند التسجيل أو تحديث المعلومات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/V5NDogxQfj — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2019

قم بإدخال البيانات الخاصة بدخلك ودخل التابعين لك

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالعقارات

قم بمراجعة الطلب كاملاً وأنقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ

بعد النقر للحفظ تكون قد أنهيت تسجيل كافة بياناتك ضمن برنامج حساب المواطن

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

الأسر السعودية. الأفراد المستقلون. حاملو بطاقات التنقل. الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

موعد صرف وإيداع دفعات حساب المواطن

يتبع القائمون على برنامج المواطن موعد محدد من أجل صرف وإيداع الدفعات الجديدة في حساب المواطن وفق النظام المتبع، حيث يتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج المواطن في العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم ذلك الموعد يوم قبل او يوم بعد في حال صادف ذلك اليوم عطلة رسمية.