خطوة بخطوة.. الاستعلام عن صلاحية الاقامة وموعد انتهاء سريانها عبر أبشر الجوازات السعودية

كيفية التأكد من صلاحية الاقامة..؟، وما كيف استعلم عن صلاحية الاقامة..؟، وكيف اتعرف على موعد انتهاء الاقامة..؟ واخيراً ما هي الطريقة التي يتم من خلالها تجديد الإقامة، هل يتم الأمر عبر مكتب العمل، ام إلكترونياً..؟، كل تلك الأسئلة تجول في خاطر جميع الوافدين في المملكة العربية السعودية بكل تأكيد، ونحن ومن خلال الدور المنوط بنا، نجيبك عزيز الزائر عن هذه الأسئلة، حتى تصبح لديك رأيه كاملة، شافية وافية عن موضوع الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، فتابع معنا.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد برقم الإقامة

تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط، جذباً للعمالة الأجنبية، حيث تقدر نسبة العمالة الوافدة بها بنحو، 31% من عدد السكان إجمالاً، بالمملكة في المركز الرابع عالمياً في استقدام العمالة من الخارج، وتلك الإحصائيات، حسب استطلاعات قام بها بنك HSBC، وتلك المقدمة كانت للدلالة على أن عدد الوافدين في المملكة ليس بالقليل، لذلك تولى لهم السعودية أهتماماً كبيراً، وتُسهل عليهم كافة الإجراءات.

قامت المملكة بإنشاء منصة خاصة عبر وزارة الداخلية السعودية، لتساعد الوافدين في انهاء كافة اجراءاتهم اللازمة، وهي منصة أبشر الجوازات السعودية، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد برقم الإقامة، كما يمكن عبر المنصة أيضا، الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الاقامة، وسداد رسوم تجديد اقامة، أبشر تم إطلاقها منذ 10 سنوات تقريباً، وذلك في ظل رؤية السعودية 2030، وتخدم المنصة قرابة 11 مليون مستخدم من المواطنين والوافدين.

الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة عبر أبشر الجوازات

الان نتعرف سوياً على طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد ويتم ذلك عن طريق اتباعك للخطوات التالي ذكرها:

في البداية قم بالدخول إلى أبشر الجوازات السعودية.

بعد تسجيلك الدخول عبر منصة أبشر أعمال, اضغط على الاستعلامات الإلكترونية للجوازات.

اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

. قم بإدراج رقم الإقامة والرمز المرئي، واضغط على علامة البحث.

وسوف تظهر لك كافة بيانات الوافد من صلاحية إقامة الوافد، وموعد انتهاء اقامة الوافد، وننوه إلى أن الطريقة الوحيدة الآن للتعرف على صلاحية إقامة وافد هي عبر منصة أبشر أعمال، في منصة أبشر الجديد، وتم إلغاء خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، التي كانت متواجدة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية، ويتوجب عليك الآن لمعرفة موعد انتهاء الإقامة، التسجيل في منصة أبشر أعمال.

تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات السعودية

هي خدمة تقدمها أيضاً وزارة الدخلية عبر أبشر أعمال الجوازات، حيث يمكنك وبكل سهولة وأمان، سداد رسوم تجديد الإقامة الخاصة بك إلكترونياً عبر البطاقة الائتمانية، تبلغ قيمة تجديد إقامة الوافد نحو، 500 ريال للمرافقين المقيمين بعد بلوغهم السن القانوني 18 عاماً، و 600 ريال سعودي، للعمالة المنزلية مثل الراعي والمزارع، التأخر في السداد يعني التعرض للمعاقبة القانوية وفرض الغرامات، حيث أن المملكة السعودية لاتتهاون مع المتأخرين في السداد من الوافدين وتفرض عليهم عقوبات رادعة وقوية، حتى أن الأمر يتجاوز العقوبات المالية، ويصل إلى الترحيل نهائياً.