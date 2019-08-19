رابط الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية عبر أبشر وزارة الداخلية

رابط الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، حيث توفر بوابة وزارة الداخلية السعودية موقع أبشر عدة خدمات من بينها الاستعلام عن التعاميم الأمنية برقم الهوية، ومن خلال بوابة أبشر الإلكترونية استخراج الأوراق الرسمية بطريقة إلكترونية سريعة وهذا ما تسعى له وزارة الداخلية في إطار التطور التكنولوجي وتسهيل المهمات من أجل تحقيق أقصى سبل الراحة للمواطن ورفع التطور العلمي والتقني في كل أنحاء المملكة.

الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

رابط الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، هي خدمة ضمن خدمات موقع أبشر تتيح للمواطن أو المقيم الاستعلام عن إيقاف الخدمات المسجلة عليهم في حال وجودها وأيضاً يتمكن من معرفة المنع من السفر، يأتي هذا من خلال خدمات أبشر الإلكترونية الجوازات التي تشمل الاستعلام عن صلاحية الاقامة لأصحاب العمل والمقيمين، استعلام عن تأشيرة خروج وعودة ، بالإضافة إلى كيفية تجديد جواز السفر وفي هذا السياق أوضحت الجوازات أمراً هاماً بشأن استلام جواز السفر من خلال معرفة هل يمكن للمواطنين خارج المملكة عمل تفويض لاستلام جواز السفر؟،كما أوضحت الجوازات أيضاً كيفية إزالة بلاغ هروب العمالة المنزلية.

ومن خلال أبشر المرور الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو الطلب، ليس هذا كل شيء بل هناك المزيد من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية عبر موقع أبشر وزارة الداخلية.

رابط الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية

من خلال موقع أبشر الإلكتروني يمكنك الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، سجل أولاً الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة وبعدها اضغط على كلمة استمرار وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بـ إيقاف الخدمات.