معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن قبول التسجيل للعام الدراسي 1440 -1441..شروط ورابط التسجيل

التسجيل في معهد الحرم المكي الشريف 1440-1441 ، حيث أعلنت إدارة معهد الحرم المكي عن فتح باب قبول التسجيل وذلك لجميع المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية على أن يكون القسم المسائي للمرحلة المتوسطة، وأوضح مدير المعهد الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشهري أن التقديم يكون بطريقة إلكترونياً عبر الموقع، علماً بأن لابد من استيفاء الشروط المحددة من قبل إدارة المعهد لقبول طلبات التسجيل.

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موعد التسجيل في معهد الحرم المكي الشريف 1440

أعلنت إدارة معهد المكي عن بداية استقبال طلبات المتقدمين على التسجيل في معهد الحرم المكي للعام الدراسي الجديد 1440-1441 بداية من اليوم 6-10-1440 وسوف يستمر باب التسجيل مفتوح حتى آخر موعد يوم 20-11-1440 هـ.

رابط التسجيل في معهد الحرم المكي 1440-1441

على الراغبين في التقديم في معهد الحرم المكي الشريف للعام الجديد 1440-1441 الدخول على رابط تسجيل معهد الحرم واختيار المرحلة ورفع المستندات المطلوبة واستكمال بقية الإجراءات حسب إرشادات الموقع، مع العلم بأن كل متقدم غير مستوفي الشروط لم يتم استقبال الطلب ويستبعد.

شروط التسجيل في معهد الحرم المكي

أعلنت إدارة معهد المكي الشريف بعض الشروط والمعايير لكي يتم قبول طلبات الطلاب المتقدمين في التسجيل أن تكون على النحو التالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لدية إقامة نظامية “سارية المفعول”.

حصول المتقدم على شهادة الإبتدائية أو المتوسطة بتقدير لا يقل عن جيد.

أن يكون المتقدم حديث التخرج منتظم.

يشترط حسن السير والسلوك، مع الالتزام بالآداب الإسلامية.

أن يكون لائقاً صحياً.

الالتزام بحضور الاختبارات المحددة

اجتياز المقابلة الشخصية.

كما حددت إدارة معهد المكي موعد اختبار القبول لمن يستوفي فيهم الشروط المحددة فوق يوم 20-12-1440هـ.