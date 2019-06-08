موعد التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الثانوية مجاناً

التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية مجاناً ، حيث أمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد عبد العزيز أل سعود أمير منطقة حائل بمبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمجان، وتعد مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية ضمن المبادرات التي تسعى لمساعدة المواطنين في السعودية مثل مبادرة فرجت لمساعدة السجناء المحكوم عليهم بقضايا مالية و دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وخصصت وزارة الداخلية موقع أبشر لدفع دين السجين من خلاله ولمزيد من كيفية مساعدة السجناء وسداد الدين من خلال رابط مبادرة فرجت : كيفية استخدام خدمة فرجت لسداد ديون السجناء عبر منصة أبشر، وها جاءت مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الثانوية من أجل إنشاء جيل متميز يصبح في المستقبل من الكوادر الجيدة في المملكة.

التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية مجاناً

التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية جاءت بالشراكة بين (غرفة حائل، جامعة حائل، الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل)، ويتم فتح باب التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية يوم الأحد القادم الموافق 13 شوال 1440 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم هنا

حيث خصصت اللجنة عدد 1600 مقعد للطلاب والطالبات وتقام المبادرة على مرحلتين كل مرحلة تستمر لمدة 20 يوم بواقع ساعتين دراسيتين لكل فترة من الساعة 2 ظهراً وحتى 8 مساء، على أن يكون مقاعد الطلاب في القاعات التدريبية، أما للطالبات سيكون في مقر عمادة خدمة المجتمع، علماً بأنه سوف يتم اختيار الطلاب والطالبات وعمل قياس مستوى لهم.

جدير بالذكر أن مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات الثانوية مجاناً إلى تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم لجعلهم من الكوادر الممتازة في المملكة في ظل مواكبة التطوير الشامل وتحقيق هدف رؤية السعودية 2030.