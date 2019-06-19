رابط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة برتبة جندي أول وجندي عبر أبشر توظيف

التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة ، حيث أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف قوات الأمن الخاصة للرجال برتبة جندي أول وجندي وذلك للعمل في الأعمال الميدانية، على ان يتم استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً بدءاً من يوم الأحد27 شوال الجاري والموافق 23 يونيو 2019 الساعة العاشرة صباحاً وسوف يستمر التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 حتى يوم الخميس 1 ذو القعدة الموافق 27 يونيو، علماً بأن لابد على جميع المتقدمين استيفاء الشروط المحددة من أجل ضمان عدم استبعاد الطلب في حال عدم توافق الضوابط.

وبالنسبة للوظائف الحكومية أعلن ديوان المظالم عن عدد من فرص العمل من خلال رابط شروط ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 للرجال إلكترونياً

رابط شروط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي قوات الأمن الخاصة بعض المعايير والضوابط كما هي مدونة أسفل

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف العسكرية وظائف قوات الأمن الخاصة رتبة جندي أول وجندي التقديم من خلال رابط ⇐ أبشر توظيف