رابط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة برتبة جندي أول وجندي عبر أبشر توظيف

التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة ، حيث أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف قوات الأمن الخاصة للرجال برتبة جندي أول وجندي وذلك للعمل في الأعمال الميدانية، على ان يتم استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً بدءاً من يوم الأحد27 شوال الجاري والموافق 23 يونيو 2019 الساعة العاشرة صباحاً وسوف يستمر التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة 1440 حتى يوم الخميس 1 ذو القعدة الموافق 27 يونيو، علماً بأن لابد على جميع المتقدمين استيفاء الشروط المحددة من أجل ضمان عدم استبعاد الطلب في حال عدم توافق الضوابط.
وبالنسبة للوظائف الحكومية أعلن ديوان المظالم عن عدد من فرص العمل من خلال رابط شروط ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 للرجال إلكترونياً
رابط شروط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة
حددت الإدارة العامة للقبول المركزي قوات الأمن الخاصة بعض المعايير والضوابط كما هي مدونة أسفل
وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف العسكرية وظائف قوات الأمن الخاصة رتبة جندي أول وجندي التقديم من خلال رابط ⇐ أبشر توظيف
- يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء تأديته خدمته.
- لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
- يشترط على المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة بمعنى إنه لم يكن قد صدر حكم شرعي على المتقدم في أي قضية تخص الشرف أو الأمانة.
- على المتقدم أن لا يقل طوله عن 167 سم ويكون لائقاً طبياً.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.
- المؤهل الدراسي المطلوب دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة و مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها ويشترط أن تكون فترة الدراسة انتظام.
- اجتياز الكشف الطبي وإثبات خلو المتقدم من أي أمراض سواء نفسية او عصبية أو الأوبئة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- حين التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة لابد من تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات والبيانات الشخصية، لأنه في حال ثبوت عدم صحتها يتم استبعاد الشخص نهائياً.
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