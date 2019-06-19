شروط ورابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 للرجال إلكترونياً

التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 ، للرجال وذلك للعمل في الديوان والمحاكم على المرتبة السادسة والرابعة في عشر ة مناطق من محافظات المملكة ( الرياض- مكة – المدينة المنورة – أبها- جدة- الدمام – الاحساء – نجران – حائل – سكاكا)، حيث بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية تلقي طلبات التقديم بداية من يوم 15 شوال وسوف يستمر التقديم والقبول حتى 17-10-1440 هـ، وعلى جميع المتقدمين على وظائف ديوان المظالم استيفاء الشروط والضوابط المحددة لضمان عدم استبعاد الطلب.

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شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440

يشترط الجنسية السعودية.

لا يقل العمر عن 18 عاماً.

حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون صدر حكم ضده في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

حصول المتقدم على المؤهلات المطلوبة وفقاً لتصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية.

ألا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة في الدولة من قبل لأي أسباب تأديبية، بمعنى ألا يكون لديه سوابق منتهية وفق المادة (226) مالم تكون قد مرت سنة من تاريخ انتهاء الخدمة.

يجب اجتياز الاختبارات المحددة من قبل المركز الوطني للقياس و بالنسبة لوظائف المرتبة الرابعة يجب اجتياز اختبار قياس القدرات العام.

أما بالنسبة للمرتبة السادسة فيجب اجتياز اختبار قياس القدرات العامة والمعرفية.

علماً بأن على المتقدم أن يكون قد اجتاز جميع اختبارات قياس قبل تاريخ 3-11-1440.

اجتياز المقابلات الشخصية لـ مجتازي اختبارات قياس.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم

التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 مستمرة حتى يوم 17 شوال الجاري من خلال رابط البوابة الإلكترونية لديوان المظالم ، التي تتيح التسجيل من خلالها فضلاً عن الخدمات الإلكترونية العديدة للمواطنين.