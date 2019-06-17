رابط التقديم على القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات وكليات التقنية بالرياض

التقديم على القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض ، حيث صرحت لجنة الإشراف للقبول الإلكتروني التقديم على الجامعات والكليات الحكومية بمدينة الرياض في مواعيد مختلفة محددة وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات المتقدمين والمتقدمات على تسجيل القبول الإلكتروني الموحد والذي يضم عدد من الكليات على النحو التالي:-

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام، وشقراء والمجمعة.

الكليات التقنية بالرياض.

جامعة الأميرة نورة.

وفي هذا الصدد فتح باب القبول والتقديم في المعهد العالي السعودي الياباني التفاصيل من خلال رابط فتح باب القبول والتسجيل في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات..مميزات ووظائف بعد التخرج

موعد القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض

بالنسبة التقديم على القبول الموحد الإلكتروني للطلاب :- بداية من يوم الإثنين 14 شوال وسوف يستمر القبول حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 شوال على أن يتم إعلان نتائج الفرز الأول يوم 1-11-1440هـ ويتم إعلان نتائج الفرز الأخير ونتائج القبول النهائي يوم الخميس الموافق 8-11-1440هـ .

القبول الموحد للطالبات في جامعات الرياض

بالنسبة لمواعيد تقديم القبول الموحد للطالبات في جامعات وكليات الرياض بداية من يوم الأربعاء الموافق 16-10-1440 هـ، وإغلاق باب القبول يوم 23-10-1440هـ، وسوف يتم إعلان نتائج القبول النهائي يوم 8-11-1440هـ.

رابط تقديم القبول الموحد للطالبات في جامعات الرياض

على جميع الطلاب والطالبات الراغبين في تقديم القبول الإلكتروني الموحد في جامعات الرياض من خلال الموقع الرسمي، حيث حددت اللجنة شروط لقبول الطلاب وحددت فيه دليل إرشادي عبر رابط بوابة القبول الموحد للطلاب، وحددت أيضاً للطالبات التقديم ومعرفة المعايير والضوابط والشروط من خلال رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات جامعات الرياض.

وكما ذكرنا المواعيد المحددة للطلاب بداية من اليوم أما بالنسبة للطالبات يوم 16 شوال الجاري على أن يتم إغلاق القبول في المواعيد المحددة أعلى والتسجيل من خلال الروابط المرفقة..بالتوفيق للجميع.