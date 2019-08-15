رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني للجنسين عبر جدارة الوظائف الإدارية

التقديم على وظائف الدفاع المدني للجنسين ، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وظائف شاغرة للرجال والنساء والتقديم عبر جدارة الوظائف الإدارية، وذلك بطريقة إلكترونية حيث تشمل الوظائف 18 وظيفة متاحة، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 17 ذو الحجة 1440هـ ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى آخر موعد يوم الأربعاء الموافق 20 ذو الحجة، وفي هذا السياق دعت الوزارة في وقت سابق عن فتح باب التقديم في المعاهد العسكرية على رتبة وكيل رقيب وعريف التفاصيل من خلال رابط وزارة الدفاع السعودية – شروط القبول والتجنيد بالمعاهد العسكرية على رتبة وكيل رقيب وعريف، وها تدعو الخريجين والخريجات على التقديم في وظائف الدفاع المدني عبر منظومة جدارة وزارة الخدمة المدنية.

وفي هذا الصدد دعت قوات الطوارئ الخاصة على وظائف أمن الدولة من خلال رابط شروط ورابط التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عبر أبشر توظيف

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني للجنسين

التقديم عبر رابط⇐ جدارة الوظائف الإدارية حددت وزارة الدفاع المدني بعض المعايير والضوابط من أجل إتمام عملية قبول الخريجين والخريجات على الوظائف المعلنة على النحو التالي:-