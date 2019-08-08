رقم خدمة العملاء لحساب المواطن والطرق المتاحة للوصول إلى البرنامج

رقم خدمة العملاء لحساب المواطن برنامج الدعم المالي الحكومي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حساب مواطن، يتيح لكافة المواطنين سهولة التواصل معه من خلال أربعة طرق رسمية، ومن بينها رقم التليفون الموحد لخدمة العملاء، والثلاثة طرق الأخرى تعمل الكترونياً، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في التقرير التالي ليعرف المواطنين تلك الطرق ليكون من السهل عليهم التعامل مع هذا البرنامج الذي يهم فئة كبيرة من الشعب السعودي.

رقم خدمة العملاء لحساب المواطن

رقم تليفون حساب المواطن وهو 19912.

يعمل من الأحد إلى الخميس.

من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً.

رقم شكاوى حساب المواطن 1440.

كيفية الاعتراض وطرق التقديم إلكترونيا

الطرق المتاحة للوصول إلى برنامج حساب مواطن

خدمة صوتك مسموع، والتي تسهل على المواطن التواصل بالشكل المباشر مع فريق خدمة العملاء، وكذلك الدعم الفني عبر بوابة حساب المواطن.

بوابة حساب المواطن، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمة العملاء تويتر، والذي يعد المصدر الرئيسي للحصول على كافة المعلومات الخاصة بحساب مواطن، والرد على الاستفسارات وتسجيل الشكاوي على مدار اليوم فيما عدا يوم الجمعة، ويوم السبت من الساعة الواحدة مساءاً وحتى الحادية عشر مساءاً.

وكل من يهم الأربعة قنوات هو تذليل العقبات أمام المواطنين، وحل مشاكلهم للاستفادة قدر المستطاع من البرنامج الموضوع لخدمة الفقراء ومحدودي الدخل، وقد كان برنامج حساب مواطن قد دشن من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لتقديم الدعم الحكومي للمستحقين.

وعليه تم تخصيص هذه القنوات للمساهمة في حل المشاكل والرد على الاستفسارات، والتواصل مع المتقدمين لاستيفاء المعلومات المقدمة والتأكد من صحتها، ومن هنا تم الإعلان عن الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للحصول على المعلومات الصحيحة، وكذلك أرقام حساب المواطن 1440، وقد تم صرف الدفعة العشرون في العاشر من يوليو 2019م.

موعد صرف الرواتب

ينتظر المواطنون صرف الدفعة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي يتم صرفها خلال اليومين القادمين، إيماناً من المملكة بضرورة إسعاد الناس وإدخال الطمأنينة على قلوبهم خلال هذه الأيام المكرمة، وسوف يتم وضع المنحة المخصصة بالعيد إلى الحساب البنكي الخاص بالمواطن في صباح اليوم المخصص للصرف.