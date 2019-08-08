رقم شكاوى حساب المواطن 1440 كيفية الاعتراض وطرق التقديم إلكترونيا

رقم شكاوى حساب المواطن برنامج حساب مواطن من برامج الدعم الحكومي التي تقدمها المملكة للمواطنين، ووفرت قنوات عدة لوصول أصوات أصحاب الاستفسارات والشكاوي، ومنها رقم تليفوني مجاني وقناة حساب مواطن لخدمة العملاء على تويتر، والموقع الالكتروني والحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي، أو خدمة صوتك مسموع، يوفر برنامج حساب المواطن الرقم المجاني للتواصل مع الدعم الفني وعرض كل من الشكاوي والاستفسارات، وهناك مواعيد محددة للاتصال ليتمكن موظفي الدعم الفني من تلقي الاتصالات، ومن المعتاد نزول حساب كل مواطن مستحق في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

رقم شكاوى حساب المواطن

يمكن الاتصال على الأرقام والقنوات التالية:-

19912 وهو رقم حساب المواطن المجاني للاستفسار وتقديم الشكاوي، ومواعيد استقبال الاتصالات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءاً.

Citizen – cate وهو خدمة العملاء لـ حساب مواطن على تويتر، ويعمل على مدار اليوم ما عدا يوم الجمعة، ويوم السبت من الساعة 1 مساءاً إلى الساعة 11 مساءاً.

Ca.gov.sa وهي بوابة حساب مواطن الإلكترونية وتستقبل الاستفسارات على مدار اليوم.

Urv.ca.gov.sa وهي خدمة صوتك مسموع وتعمل على مدار الساعة.

كما يمكنك معرفة رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة

طرق تقديم الشكاوى إلكترونيا.

تستقبل البوابة الاستفسارات على مدار اليوم، وعلى المواطن الدخول للموقع باستخدام الرابط الرسمي للتواصل والتسجيل، أو تحديث البيانات والاستعلام عن نتائج الأهلية، والعديد من الأشياء التي تتعلق بالبرنامج.

ويتم الإعلان عن موعد صرف حساب مواطن عبر موقع حساب مواطن، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليتم وضع المال المستحق بالحساب البنكي الخاص، وقد تم استقبال نحو 81.9 ألف اتصال من خلال الرقم المجاني، ونحو 29.5 ألف على منصة تويتر، ونحو 2328 طلب من خلال خدمة صوتك مسموع.

تطبيق حساب المواطن

قد تم تقديم حساب مواطن لنحو 113.7 ألف مستفيد ومستفيدة، وهو من البرامج الحكومية التي تقدم الدعم المالي للمواطن السعودي، وذلك بعد التأكد من الدخل الشهري ليحقق البرامج ما يصبو إليه من أهداف، ويمكن الاعتراض على قيمة المال المقدم ومعرفة دورات الاستحقاق من خلال تطبيق حساب مواطن الذي يسهل الإجراءات على المواطنين.