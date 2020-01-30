سلفة مالية السعودية … احصل على قرض طارئ للأفراد عبر منصة سلفة الإلكترونية

تعتبر منصة سلفة من ضمن أبرز وأهم المنصات الإلكترونية التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، كون تلك المنصة تعمل على تقديم العديد من المساعدات المالية للمواطنين من خلال تمويلات قروض طارئة للأفراد تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال سعودي، هذا ويحرص الكثير من الموظفين في السعودية للحصول على ذلك التمويل من أجل تلبية الإحتياجات الأساسية لديهم، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لدى الأسر السعودية.

هذا ويرغب الكثير من المواطنين في المملكة لمعرفة أكبر قدر ممكن المعلومات حول تلك المنصة، حيث تعمل تلك المنصة على تقديم التسهيلات السريعة والعاجلة في القطاع الخاص والقطاع العام، حيث تسعى المنصة للعمل على تلبية الاحتياجات المالية للموظفين بكميات صغيرة ومحدود، ولا يستغرق تقديم الطلب أكثر من 15 دقيقة.

شروط التقديم للحصول على قرض طارئ عبر منصة سلفة

نستعرض لكم من خلال موقع كلمة دوت اورج كافة الشروط اللازمة من أجل الحصول على قرض طارئ من خلال منصة سلفة الإلكترونية، وهي كالتالي :-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا.

التمويل متاح دون تحويل الراتب.

الحد الأدنى للراتب هو 3،000 ريال سعودي

مميزات المنصة الإلكترونية

متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة فترات سداد سهلة ومجدولة هامش ربح تنافسي إیداع فوري سریع

طلب الحصول على تمويل

يمكن لكافة المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية من موظفي القطاع الخاص والعام الحصول على تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية وذلك عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية للمنصة عبر الرابط التالي سلفة وكتابة كافة المعلومات المطلوبة وإكمال التسجيل.