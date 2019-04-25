احصل على 20 ألف ريال من سند محمد بن سلمان بثلاث خطوات .. تعرف عليها

في الوقت الذي ما زالت عملية التسجيل في سند محمد بن سلمان، مستمرة للاستفادة من أولى مبادراته الإجتماعية، مبادرة سند الزواج، التي تهدف إلى التخفيف على المتزوجين حديثًا من أعبائهم التي أثقلت كاهلهم، وتعزيز الوعي المعرفي ضمن إطار آليات مبتكرة، وكان سند الزواج قد أودع الدفعة الأولى من دعم مبادرة سند الزواج، وبانتظار إيداع الدفعة الثانية من العطاء بعد الانتهاء من عملية التحقق من مطابقة الشروط، وفي هذه المقالة نبين الخطوات الثلاث فقط للحصول على دعم مبادرة سند الزواج من برنامج سند محمد بن سلمان.

خطوات الحصول على دعم مبادرة سند الزواج

للراغبين في الحصول على دعم سند محمد بن سلمان من خلال مبادرته الإجتماعية الأولى مبادرة سند الزواج، التي ما زالت عملية التسجيل فيها مستمرة للاستفادة من الدفعة الثانية من العطاء المنتظرة قريبًا، بعد أن استفاد نحو 4200 مستفيد بالدفعة الأولى التي وصلت إلى 100 مليون ريال وفيما يلي خطوات ثلاث فقط للحصول على 20 ألف ريال من مبادرة سند الزواج غير مستردة وهي كما يلي :

التسجيل في برنامج مبادرة سند الزواج

تتمثل الخطوة الاولى بالتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان – مبادرة سند الزواج وذلك باتباع الخطوات التالية :

دخول موقع برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني عبر الرابط التالي : من هنا

الضغط على مبادرات البرنامج وضمنها مبادرة سند الزواج .

في صفحة مبادرة سند الزواج تظهر الشروط والمعايير للاستحقاق للتأكد من مطابقتها للراغب في التسجيل .

تظهر الشروط والمعايير للاستحقاق للتأكد من مطابقتها للراغب في التسجيل . بعد التأكد من مطابقة الشروط والمعايير القيام بإنشاء حساب وإدخال البيانات المطلوبة .

انتظار رسالة اعتماد الطلب .

شروط استحقاق دعم مبادرة سند الزواج ” شروط الاهلية “

وأما الشروط والمعايير التي يتوجب توفرها لتحقق الأهلية للاستفادة من دعم مبادرة سند الزواج التي وُضعت لتحقيق وتعظيم الأثر ومساعدة الفئة المستهدفة، وتشمل شروط الاهلية في سند زواج التالي :

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

اجتياز دورة الوعي المالي

واما الخطوة الثالثة التي اشترطها برنامج محمد بن سلمان للحصول على الدعم ضمن مبادرة سند الزواج فهي اجتياز دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60% ، والتي تهدف إلى استفادة جميع المستحقين ليكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم وتحقيق أهدافهم، من خلال رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام .

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