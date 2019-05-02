سند محمد بن سلمان يكشف تفاصيل الدفعة الثانية من مبادرة سند الزواج .. 3600 مستفيد والمنحة 20 ألف ريال غير مستردة

كشف حساب سند محمد بن سلمان الرسمي، اليوم الخميس، على موقع التواصل للتدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الدفعة الثانية من أولى مبادراته سند الزواج، ذات الطابع الخيري وغير ربحية، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين من فئة الشباب المتزوجين حديثًا يوم أمس، وهي دفعة غير مستردة، وبلغت 20 ألف ريال سعودي لكل مستفيد، أما المستفيدون من الدفعة الثانية فقد شملت 3600 مستفيد.

سند محمدبن سلمان

تفاصيل دفعتي مبادرة سند الزواج

وقال القائمون على حساب سند محمد بن سلمان على “تويتر”، أن مجموع المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية بلغ أكثر من 7800 مستفيد، منذ انطلاق المبادرة أواخر العام الماضي، في حين بلغت قيمة المنح الغير مستردة ما تزيد عن 160 مليون ريال، والتي استهدفت دعم فئة الموظفين في القطاعين العام والخاص من محدودي ومنخفضي الدخل.

تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الثانية.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/SxhBqDMHLw — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) May 1, 2019

وكانت الدفعة الأولى من مبادرة سند الزواج قد شملت 4200 مستفيد، وتقاضى كل واحد منهم دعم نقدي وقدره 20 ألف ريال غير مستردة، وذلك ممن سجل قبل العاشر من يناير الماضي وانطبقت عليهم شروط الأهلية المطلوبة، أما الدفعة الثانية فشملت من سجل قبل العاشر من فبراير الماضي وحقق الشروط المطلوبة.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان ؟

عرّف الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان، بأن البرنامج ” هو برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.

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