شروط رخصة قيادة الوافدين في السعودية.. تعرف على جميع الإجراءات من هنا

شروط رخصة قيادة الوافدين في السعودية ميزة يبحث عنها كافة المقيمين هناك سواء من أجل التنقل الخاص أو للعمل ضمن سيارة أجرة أو سائق خاص أو شركة، فهي فرصة لكسب مزيد من المال أمام الوافدين للسعودية، لكن إصدارها يتطلب مجموعة من الشروط والأورق الواجب توافرها ولابد من إصدارها، لذلك يبحث المقيمين عبر وسائل التواصل المختلفة عن شروط رخصة قيادة الوافدين في السعودية، تلك التي أوضحتها الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، وللإطلاع على تلك الشروط ممكن زيارة الموقع التالي: اضغط هنا، لذا نقدم لكم شروط رخصة قيادة الوافدين في السعودية.

شروط رخصة قيادة الوافدين

تتنوع رخصة قيادة الوافدين في السعودية حسب إذا كانت خاصة أو من أجل العمل سواء كانت قيادة سيارة أو دراجة نارية، ولمعرفة كافة تفاصيل استخراج تلك الرخصة، فهي كالآتي:

لإصدار رخصة قيادة خصوصي ، يجب أن (يكون المتقدم أتم من العمر 18 عاما ، إجراء الكشف الطبي ، صورة الإقامة للمقيمين، عدد 6 صورة شمسية مقاس 4×6 ، دفع الرسوم المقررة ، ملف لحفظ الأوراق).

لإصدار رخصة قيادة المعدات الثقيلة والآليات يجب (استكمال بيانات النموذج ، عدد 4 صور شمسية مقاس 4×6 ، تعريف من جهة رسمية ، دفع الرسوم المقررة ، ملف لحفظ الأوراق ، تعريف من الكفيل مصدق ، أن تكون المهنة حال الحصول على الرخصة من المهن التي تخول لقيادة هذه الفئة).

لإصدار تصريح قيادة خاص مؤقت، يجب أن ( يتم المتقدم من العمر 17 عاما ، إجراء الكشف الطبي ، عدد 6 صور شمسية 4×6 ، يتم إحضار صورة من الإقامة ، إرفاق خطاب بموافقة ولي الأمر أو الكفيل ، ملف لحفظ الأوراق).

لإصدار رخصة قيادة دراجة نارية، يجب أن (يكون قد أتم من العمر 16 عاما ، استكمال بيانات النموذج ، عدد 4 صور شمسية 4×6 ، صورة من الإقامة وجواز السفر ، إذن خطي من ولي الأمر، تسديد الرسوم المقررة ، مشهد حسن السيرة والسلوك من جهة رسمية ، تعريف مصدق ، ملف لحفظ الأوراق).

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وبعد أن تعرفنا على شروط رخصة قيادة الوافدين في السعودية، نود أن نشير إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت نظام جديد للمرور وطرحت لائحته التنفيذية عبر موقعها الإلكتروني بصيغة “بي دي إف” وللاطلاع على تلك اللائحة يمكن زيارة الموقع التالي: اضغط هنا

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