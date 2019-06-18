أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440-1441 عبر رابط جدارة وزارة الخدمة المدنية

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440-1441 هـ، وذلك من خلال جدارة وزارة الخدمة المدنية التي تتيح إعلان الوظائف الحكومية منها وظائف وزارة النقل التي مازال باب التقديم مفتوح عبر جدارة التوظيف الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن التقديم على 512 وظيفة ضمن وظائف وزارة الصحة للرجال والنساء عبر نظام جدارة الذي بدأ يوم الأحد 13 شوال الموافق 16 يونيو 2019 ويستمر لمدة خمسة أيام حتى آخر موعد يوم الخميس 17 شوال الموافق 20-6-2019، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440 يوم الأحد الموافق 23-6-2019 عبر جدارة تسجيل الدخول.

وفي هذا الصدد يمكنك التسجيل في وظائف وزارة النقل أو وظائف وزارة الصحة عبر جدارة التوظيف من خلال رابط خطوات التقديم على وظائف وزارة النقل للرجال والنساء عبر جدارة للتوظيف الإلكتروني.

وفي وقت سابق أعلنت وزاة التعليم عن نتائج مرشحي الوظائف عبر جدارة من خلال رابط رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة

رابط أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440 عبر جدارة

أعلنت وزارة الصحة أن إعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية عبر رابط نظام جدارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 يونيو من أجل استكمال إجراءات الترشيح بالنسبة لـ المرشحين والمرشحات على الوظائف الصحية، علماً بان الوزارة قد أعلنت ان هذه الوظائف مقدمة فقط للسعوديين والسعوديين ويعد هذا الأمر ضمن الشروط والضوابط التي يتم على أساسها قبول الطلب والانتقال إلى الترشيح النهائي للوظيفة.