التقديم على وظائف شركة موبايلي للرجال عبر برنامج تمهير وظائف ضمن برامج طاقات، ولكن لابد من التسجيل في تمهير مع استيفاء الشروط، وذلك للعمل في وظائف شركة موبايلي بمدينة الرياض، ضمن الوظائف المتاحة حالياً بالمملكة التي منها رابط التقديم على وظائف برنامج رواد سار للمهندسين التابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، وأيضاً التقديم على وظائف استاد الملك فهد، من أجل توفير أكبر كم من فرص العمل لرفع مستوى سوق العمل ورفع الاقتصاد بجانب مساعدة إيجاد الوظائف للمساعدة على التعايش وسط غلاء المعيشة وتوفير وظائف بمميزات تلائم الغلاء والحياة.

طريقة التسجيل في تمهير

برنامج تمهير وظائف هو برنامج يعمل على تدريب الخريجين والخريجات من الجامعات المحلية أو الدولية من أجل تأهيلهم للعمل بجدارة ويكونوا من الكوادر الصالحة، لذلك التسجيل في تمهير لتدريب الشباب من الجنسين على رأس عمل بأعلى مستوى من خلال مؤسسات في عدة خطوات بسيطة على النحو التالي:-

الدخول عبر رابط بوابة طاقات أولاً وانشاء حساب جديد.

لابد من إكمال البيانات ومعلومات الملف الشخصي حتى يكتمل 100%.

وبعدها تكون مؤهل التدريب في تمهير وذلك عبر الدخول على رابط التسجيل في تمهير.

شروط التقديم على وظائف شركة موبايلي

يشترط الجنسية السعودية.

حصول المتقدم على مؤهل البكالوريوس فأعلى في جميع التخصصات المطلوبة.

يشترط التفرغ التام وألا يكون المتقدم سبق له التعيين في آخر ستة أشهر الماضية.

يجب إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون على دراية وخبرة ببرامج الأوفيس ومايكروسوفت خاصة برنامج إكسيل.

لم يسبق التقديم أو المشاركة في تمهير من قبل.

لابد من استيفاء شروط تمهير “وهي مٌوضحة عند التسجيل في برنامج تمهير”.

المواعيد ورابط التقديم على وظائف شركة موبايلي

التقديم على وظائف شركة موبايلي عبر برنامج تمهير من خلال رابط شركة موبايلي ، وذلك بداية من يوم السبت 3-8-2019 ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم 15 أغسطس الجاري، علماً بأن موقع الشركة يوفر تفاصيل برنامج تمهير إحدى برامج طاقات، وذلك بعد معرفة الشروط الموضحة أعلى المقال.