طرق سداد رسوم المرافقين – الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين والتابعين

طرق سداد رسوم المرافقين والتابعين، هناك أكثر من طريقة يمكنك سداد الرسوم، حيث أن لكل مرافق أو تابع رسوم محددة تسدد في المملكة وكما ذكرنا في وقت سابق من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين الشرح بالتفصيل، وأيضا كيف تتمكن من حساب قيمة الرسوم من خلال خطوات بسيطة عبر رابط حاسبة رسوم التابعين والمرافقين، وها نسرد لكم طرق سداد رسوم المرافقين والفئات المستثناة من الرسوم.

طرق سداد رسوم المرافقين والتابعين

هناك عدة طرق مختلفة لتسديد رسوم التابعين والمرافقين في المملكة وهي على النحو التالي:-

طرق السداد عبر الصراف الآلي

في أي ماكينة صراف آلي قم بالخطوات التالية:-

اضغط على خيار “سداد” ثم من بين الاختيارات اختار وزارة الداخلية.

منها اختار إدارة الأجانب، سوف تظهر خانة بها المبلغ المالي المطلوب دفعه.

قم بإدخال المبلغ لك ولجميع المرافقين أيضاً.

اضغط على كلمة دفع ثم ادخل رقم الإقامة.

ثم ضع تاريخ انتهاء الإقامة، وبعدها اضغط على “صحيح”.

بعد ذلك تظهر شاشة بها عدد المرافقين والرسوم التي قمت بدفعها، وبهذا تكون قد أتممت دفع الرسوم.

دفع رسوم المرافقين عن طريق الجوازات

تسعى الحكومة السعودية على تنظيم التوازن المالي بين الجهات الحكومية والجهات المالية، وذلك من خلال تحصيل رسوم المرافقين والتابعين عبر الجوازات ويتم دفعها مقدماً، علماً بأن لم يتم استرداد تلك الرسوم في أي حال من الأحوال، حيث يمكنك تسديد الرسوم من خلال الجوازات عند قيامك بأي معاملة من معاملات الحكومية مثل تجديد الإقامة، أو استخراج تأشيرة خروج وعودة…وغيرها.

الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين والتابعين

إن أمر سداد الرسوم للمرافقين والتابعين يعتبر فرض على كل مرافق وتابع في المملكة ولكن هناك بعض الفئات المعفاة من دفع تلك الرسوم وهم:-

الزوجات للمواطنين السعوديين.

الأبناء من المواطنات السعوديات.

أم المواطن السعودي إذا كانت أرملة وتكفل نفسها.

أم المواطن السعودي المطلقة التي تكفل نفسها.

التابعين والمرافقين المسجلين بنظام “خرج ولم يعد”

الأشخاص الذين قاموا بالتعاقد مع الوزارة أو بعض المصالح الحكومية.

الطلاب الذي تتم كفالتهم من الجامعة.

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