طريقة استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية .. الشروط  والأوراق المطلوبة

لا ينتهى البحث عن طريقة استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية وخاصة أنه أمرًا حديثًا في المملكة، بعد صدور قرارا ملكي يتضمن تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارات وحصولهن على رخصة قيادة مثل الرجال، وقد دفع القرار العديد من النساء يتسائلون عن طريقة استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية معبرين عن فرحتهم به، ويهدف الأمير محمد بن سلمان على تحقيق رؤية 2030م برفع مستوى الكفاءة والتقدم في كافة نواحى المملكة لتحقيق خطة التطوير الشامل في مختلف المجالات، وفي السياق ذاته، نعرض طريقة استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية ونوضح الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تدريبات القيادة، حسب اللائحة التنفيذية رقم 36 من نظام المرور الجديد الذي وضع أسس تضمن استخراج رخصة قيادة للنساء.

شروط استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية

جاءت شروط استخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية والتى تطبق على مختلف مدن المملكة في النقاط التالية:

بلوغ سن 18 سنة لرخصة القيادة الخاصة، بينما يشترط إتمام 20 سنة للحصول على رخصة القيادة العامة. لابد من اجتياز الاختبارات الطبية من أجل التأكد من عدم وجود أمرض تمنع القيادة. لابد من اجتياز الاختبار النظري والعملي بعد استكمال التدريب في مدارس القيادة. عدم صدور أي أحكام جنائية وقضائية على المتقدمة للحصول على رخصة القيادة في أي جريمة. دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة. دفع الغرامات المرورية على المخالفات السابقة عن طريق الاستعلام على المخالفات المرورية برقم الهوية.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للمرأة السعودية

أعلنت مجموعة مدارس معتمدة لتعليم القيادة بالمملكة العربية السعودية عن شهادة عن توفير تدريبات لتعليم النساء قيادة المركبات، بشرط إحضار الأوراق الآتية:

صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة سارية.

2 صورة شخصية مقاس 4 x6 سم.

يجدر الإشارة إلى أن بعد إتمام المرأة تدريبات قيادة المركبات، يتم خضوعها إلى اختبار نهائي لتحصل بعده على رخصة قيادة رسمية تؤهلها للقيادة بشكل رسمي على طرق المملكة العربية السعودية.

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