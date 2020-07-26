طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من وزارة الداخلية والبنوك

طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية سواء من وزارة الداخلية أو من البنوك، حيث يتم استرداد رصيد الجوازات المتبقي واسترجاع مبلغ مخالفات المرور، كما يمكن الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي عن طريق موقع أبشر وزارة الداخلية الذي يقدم عدة خدمات للمواطنين من حيث تسهيل تخليص الأوراق الرسمية بطريقة إلكترونية سريعة بهدف توفير أقصى سبل الراحة في ظل التقدم التكنولوجي.

استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية وزارة المالية

صرحت وزارة المالية منذ فترة لـ استعادة المبالغ الحكومية يمكن من خلال طرق منها يتمكن المواطن من استرداد المدفوعات المتبقية لديه عبر الآتي:-

يمكن الاتصال عبر رقم خدمة عملاء وزارة المالية 19990 المجاني.

يمكن التواصل من خلال الموقع الرسمي على تويتر.

أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]>.

عبر موقع وزارة المالية السعودية من خلال (اتصل بنا).

طريقة استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية

كيفية استرداد رصيد الجوازات المتبقي:- إذا كان لك رصيد من المدفوعات المتبقي في الجوازات فيمكنك استرجاعه من خلال أبشر الجوازات استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي وفي حال لم تتمكن من استرجاع المبلغ فعليك الاتصال بالدعم الفني على الرقم 920020405 أو الدخول على الموقع الرسمي تويتر الجوازات السعودية وسوف تتمكن من إيجاد حل سريع لمشكلتك.

كيفية استرجاع مبلغ سداد مخالفات مرورية:- يمكنك من خلال الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية واسترداد المبلغ على المركبة، وكما ذكرنا فوق في حال لم تحصل على حل يمكنك الاتصال بالدعم الفني على الرقم المذكور فوق، أو الدخول على الموقع الرسمي عبر الحساب تويتر للمرور السعودي.

طريقة استرداد رصيد المدفوعات الحكومية من بنك الأهلي

يشرح الفيديو طريقة استرداد مبلغ مالي في حسابك من البنك الأهلي التجاري

عن طريق بعض الخطوات:-

الدخول على الملف الشخصي عبر الموقع للبنك الأهلي.

عليك اختيار سداد الفواتير، ومنها مدفوعات سداد للخدمات الحكومية.

اختار طلبات الاسترداد ومنها اختار المفوتر ونوع الخدمة.

ادخل الحساب المراد الاسترداد له.

أدخل الرمز السري ثم أضغط على طلب الاسترداد.

سوف تظهر لك رسالة تفيد بنجاح العملية.

طريقة استرداد مبلغ مدفوعات حكومية من بنك الراحجي