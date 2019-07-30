كيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية من بنك الراجحي

كيفية استرداد مبالغ المدفوعات الحكومية من البنوك منها مصرف الراجحي أو البنك الأهلي أو وزارة الداخلية ليتم استرجاع مبلغ المالي من مدفوعات الجوازات و مدفوعات المرور..وغيرهم عبر موقع أبشر الجوازات و أبشر المرور إلكترونياً كما أتاح بنك الراجحي أيضاً خطوات استرجاع مبلغ المدفوعات الحكومية بطريقة سهلة لكي يتمكن كل العملاء من استرداد المبالغ المالية في غضون خمسة أيام أو على حسب ما يتم تحديده سواء من البنك أو أبشر وزارة الداخلية، أما بالنسبة للمواطنين الذين يشكون من تأخر استرداد المدفوعات فيمكن الاستعلام عنه من خلال الاتصال على رقم 199099 من الهاتف الثابت.

كيفية استرجاع مبالغ المدفوعات الحكومية من بنك الراجحي

يمكنك استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية مثلاً استرجاع مبلغ مدفوعات الجوازات عن طريق أبشر ومعرفتها من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية – أبشر وزارة الداخلية، وأيضاً يمكن استعلام عن رسوم المرافقين والتابعين من خلال رابط طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين – حاسبة رسوم التابعين والمرافقين.

أما عن خطوات استرداد المدفوعات من بنك الراجحي فأعلن المصرف عن خطوات استعادة المبالغ المالية المدفوعة من خلال الفيديو المرفق للتوضيح بصورة أفضل والخطوات التالية:-