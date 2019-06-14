طريقة التسجيل في برنامج سند للزواج | خطوات مطابقة البيانات

طريقة التسجيل في برنامج سند للزواج ، حيث أكد برنامج سند محمد بن سلمان ثلاث معايير مهمة للقبول في مبادرة سند الزواج وهي مبادرة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعتمد الفكرة على العمل الغير ربحي وتقديم المساعدات المالية للمواطنين الأكثر احتياجاً بهدف تحقيق التوازن بين فئات المجتمع، حيث تسعى فكرة برنامج سند الزواج إلى تقديم العون بطريقة مباشرة للمستفيدين وفي الوقت نفسه يضع البرنامج التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية في الاعتبار من أجل صنع أثراً مستداماً.

وفي هذا الصدد أجاب برنامج سند محمد بن سلمان: هل يمكن لأي شاب التقديم على البرنامج أم لا؟

طريقة التسجيل في برنامج سند للزواج

نسرد لكم خطوات برنامج سند للزواج تسجيل وشروط برنامج سند التي يعتمد عليها من أجل قبول الأهلية والتي لخصها البرنامج في 9 شروط للأهلية يجب استيفائها للاستفادة من البرنامج، وطريقة التسجيل في برنامج سند للزواج على النحو التالي:-

أولاً الدخول على موقع برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني.

عليك اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

لابد من التأكد من مطابقة الشخص المتقدم للشروط والمعايير ويمكن معرفة الشروط عبر شروط برنامج سند للزواج.

ثم قم بإنشاء حساب وادخل بياناتك بكل دقة.

لابد من اجتياز دورة الوعي المالي.

سوف تصلك رسالة على الهاتف الجوال تفيد باعتماد الطلب.

خطوات مطابقة البيانات برنامج سند الزواج

تتم هذه الخطوة بعد إشعار المستفيد بمطابقة البيانات ومثلما مبين بالصورة أعلى بعد وصول بريد تحديث حالتك ومنها الذهاب إلى آخر تحديث الطلب، ثم اكمل معلوماتك البنكية، وإملاْ الاستبيان.