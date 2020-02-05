طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من منصة سلفة الإلكترونية للتمويل السريع

الحصول على قرض شخصي طارئ من منصفة سلفة الإلكترونية، حيث بدأت في استقبال طلبات التمويل السريع منذ بدأت إطلاقها في مجال التقنيات المالية تقوم بتمويل الأفراد بمبالغ صغيرة من ألف ريال إلى 5 آلاف ريال من أجل مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الطارئة، يأتي هذا ضمن المساندة على التعايش بصورة أفضل ومواكبة الغلاء المعيشي، فضلاً عن الإنماء الدائم باستخدام التقنيات الحديثة “الذكاء الصناعي” من خلال الحصول على قرض شخصي طارئ إلكترونياً.

منصة سلفة الإلكترونية

هي منصة إلكترونية تقوم بتمويل الأفراد الراغبين في الحصول على قرض شخصي طارئ لسد مطالبهم العاجلة، وهي منصة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي توفر للمواطنين الحصول على سلفة بشكل قانوني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للرد على الاستفسارات العديدة التي انتشرت عبر تويتر بخصوص هذا الأمر، تؤكد مؤسسة النقد أن سلفة مرخصة وتعمل بواقع أحكام الشريعة.

طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من سلفة

الدخول على منصة سلفة الإلكترونية.

اضغط على طلب تمويل شخصي.

ثم طلب التمويل.

ومنها تفتح لك نافذة بها بيانات عليك إدخال رقم الجوال، البريد الإلكتروني لك، ثم النقر على مربع الإقرار والأحكام أسفل، ثم اضغط على استكمال التسجيل.

ثم حدد مبلغ التمويل عن طريق تحريك شريط المبلغ وتحديد فترة السداد.

سوف تحدد أيضاً تحويل المبلغ الذي تحتاج له إلين ينزل راتبك.

ثم طلب التمويل الآن.

يذكر أن منصة سلفة تدعم التمويل الفوري، فيما خصصت رقم للرد على الاستفسارات الاتصال على رقم 920000327.