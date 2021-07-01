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عاجل| منع مواطني الإمارات من السفر إلى 14 دولة

بواسطة إسلام عوض
الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة، ومنها دولاً أسيوية ودول أفريقية، جاء ذلك اليوم الخميس في بيان مشترك لكل من الخارجية الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والتعاون الدولي.

1 الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة
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الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة

ويأتي قرار دولة الإمارات ضمن إجرائتها الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن القرار قام باستثناء بعثات الإمارات الدبلوماسية الموجودة بهذه الدول وكذلك الوفود العلمية والإقتصادية والوفود الرسمية وحالات العلاج الطارئة.

وجاءت الدول التي منعت الإمارات مواطنيها من السفر إليها كما يلي:

  • الهند.
  • باكستان.
  • بنجلاديش.
  • نيبال.
  • سيريلانكا.
  • فيتنام، .
  • ناميبيا.
  • زامبيا.
  • الكونغو.
  • أوغندا.
  • سيراليون.
  • ليبيريا.
  • جنوب إفريقيا.
  • نيجيريا.

كما شدد قرار دولة الإمارات اليوم على ضرورة إلتزام مواطنيها بجميع الإجراءات الإحترازية في الدول التي يتواجدون بها، كما أكد القرار على إلتزام مواطني الإمارات بالعزل الصحي حال الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة الإعلان عن الإصابة وضرورة إبلاغ سفارة الدولة

كما سمح قرار الإمارات لمواطنيها المصابين في دول أخرى بالعودة إلى وطنهم، بعد أخذ موافقة الجهات المعنية في الدولة المتواجدين بها، واتباع كافة الإرشادات والإجراءات الصحية اللازمة.

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الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة
الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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