عروض بنده الجديدة لمدة 3 أيام فقط وعرض خاص لليوم وتخفيضات تصل 60%

في ظل عروض بنده الأسبوعية والتي بدأت من يوم الخميس الماضي وتنتهي بعد غد الأربعاء، تطرح الأسواق عروض أخرى تتخلل تلك الفترة وذلك لإرضاء عملائها بالتجديد المستمر في المنتجات المعروضة من خلال إقبالهم على شرائها، وفي إطار ذلك عرضت بنده أمس تخفيضات تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 19/6، وهو موعد نهاية العرض الأسبوعي، وقد شملت قلاية تيفال بدون زيت وبخصم وصل إلى 60% وهو بكل تأكيد عرض لا يُقاوم من بنده، وهو قائم حتى نفاذ الكمية هو الوصول إلى موعد نهايته في التاريخ المحدد سابقًا.

حيث كانت تلك القلاية تُباع بسعر 999 ريال سعودي وأصبح سعرها الآن 399 بعد التخفيض، كذلك فرن كهربائي وبخصم قيمته 100 ريال حيث انخفض سعره من 249 إلى 149 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم فقط

كذلك طرحت عروض بنده خصومات جديدة تسري اليوم الثلاثاء فقط 18 يونيو الموافق 15 شوال، فخد خروف أسترالي بدون عظم بسعر 37 ريال للكيلو جرام، وكذلك نفس المنتج ولكن بعظم بقيمة 31 كيلو والعرض ساري فقط لمدة 24 ساعة من صباح اليوم وحتى صباح الغد.