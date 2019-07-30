تحت عنوان العروض القاضية طرح عروض نستو الدمام الإسبوعية 31 يوليو – 8 أغسطس 2019 .. عروض عيد الأضحى

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 1440/2019، تتسابق المولات والشركات التجارية المتخصصة ببيع التجزئة ضمن المملكة العربية السعودية، بطرح عروضها بتخفيضات وخصومات على سلعها ومنتجاتها، ومن ذلك وتحت عنوان العروض القاضية تم طرح عروض نستو الدمام الإسبوعية بداية من اليوم الموافق 31 يوليو – 8 أغسطس 2019، ضمن إطار عروض عيد الأضحى المبارك، وقد حازت نستو هايبر ماركت على سمعة جيدة في صناعة البيع بالتجزئة منذ تأسيسها في العام 2004، حيث كانت بداية معتدلة واصبحت الآن رائدة، ولها أكثر من 69 منفذًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان.

عروض نستو الدمام الإسبوعية

من هي نستو هايبر ماركت ؟

تعتبر نستو هايبر ماركت من الشركات الرائدة في صناعة البيع بالتجزئة لحرصها الدائم على التركيز على الراحة وسهولة الوصول وجودة المنتجات بأسعار تنافسية التي تطرحها لعملائها على مدار السنوات الماضية، حتى استحوذت على حب وإقبال آلاف العملاء وباتت الاختيار المفضل للمستهلكين في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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عروض نستو هايبر ماركت الإسبوعية من 31 يوليو – 8 أغسطس 2019

فيما يلي نعرض صور مختلف المنتجات والسلع التي تقدمها نستو هايبر ماركت ضمن عروضها الأسبوعية من الفترة 31 يوليو ولغاية 8 أغسطس:

عروض الغذائيات من نستو الدمام

عروض الغذائيات من نستو الدمام

عروض نستو الدمام للأدوات المنزلية

عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من نستو الدمام

عروض نستو الدمام للمنظفات والعطور ومستلزمات العائلة