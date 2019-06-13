فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة (جندي أول – جندي) عبر أبشر توظيف

فتح القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء ، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي على فتح التسجيل في وكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول وجندي الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة والدبلومات وذلك في جميع محافظات ومناطق المملكة عبر من موقع أبشر توظيف التابع لوزارة الداخلية الذي يوفر عدد من الوظائف الحكومية للمواطن والتسجيل من خلاله إلكترونياً كما يوفر آليات التسجيل لكل وظيفة على حدى لكي يتمكن المواطن من معرفة الضوابط التي يتم على أساسها الترشيح المبدئي ثم الترشيح النهائي للوظائف منها الاستعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف حرس الحدود العسكرية عبر أبشر توظيف.

موعد ورابط التسجيل النساء في وكالة الأحوال المدنية

أعلنت لجنة القبول المركزي موعد القبول والتسجيل للنساء في وكالة الأحوال المدنية برتبة جندي – جندي أول بداية من يوم الأحد الموافق 13-10-1440 ويستمر التقديم حتى آخر موعد يوم الأربعاء الموافق 16-10-1440 الساعة العاشرة صباحاً، علماً بأن على المتقدمات استيفاء الشروط المحددة|، والتسجيل من خلال رابط أبشر توظيف

الرتب والمؤهلات المطلوبة/

رتبة جندي أول: تتطلب حصول المتقدمة على مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم لمدة سنة فأكثر.

رتبة جندي: تتطلب المؤهل يكون ثانوية عامة أو مايعادلها.

شروط القبول والتسجيل في وكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول جندي