أعلنت شركة البلاد للإستشارات والحلول عن توافر وظائف إدارية شاغرة للنساء للعمل في جميع مناطق المملكة، حيث تعمل الشركة في مجال الخدمات التشغيلية من أجل توفير الكوادر التعليمية للمعلمات السعوديات في مرحلة رياض الأطفال وأيضاً موظفات خدمات في المدارس الحكومية، وذلك دعت الشركة عن وجود وظائف نسائية لديها تحت مسمى وظيفي (مقدمة خدمات) وتعد هذه الوظائف ضمن مشروع تطوير برنامج الطفولة المبكرة لدى المدارس الحكومية في جميع مناطق ومحافظات السعودية.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الدفاع المدني عن توفر وظائف للرجال التقديم عبر رابط جدارة الوظائف الإدارية – وظائف شاغرة بالدفاع المدني للرجال والنساء

شروط ورابط التقديم على وظائف شركة البلاد للإستشارات والحلول

على الراغبات في التقديم الدخول عبر رابط الإلكتروني وظائف شركة الاستشارات والحلول ولابد من استيفاء الشروط المسرودة أدناه:-

يشترط على المتقدمات الجنسية السعودية.

حصول المتقدمة على مؤهل الثانوية العامة.

لابد أن تكون لائقة طبياً.

لابد من اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

يجب أن تكون المتقدمة لديها الكفاءة من أجل القيام بالمهام الوظيفية على أكمل وجه.

كما صرحت شركة البلاد للاستشارات والحلول وظائف نسائية أنها وضعت مزايا على النحو التالي:-

مزايا وظائف شركة البلاد للاستشارات والحلول للنساء

وجود تأمين طبي.

رواتب مجزية.

إجازة يتم دفعها من قبل الشركة.

في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة يمكنك الاتصال عبر خدمة العملاء على رقم 920033247 من الهاتف الثابت.