جدارة الوظائف الإدارية – وظائف شاغرة بالدفاع المدني للرجال والنساء

جدارة الوظائف الإدارية، صرحت المديرية العامة عن وظائف للجنسين عبر نظام جدارة الخدمة المدنية، حيث أتاحت التقديم إلكترونياً والقبول يتم لمن يستوفي الشروط التي حددتها الوزارة لقبول طلبات التقديم وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-12-1440 هـ وحتى يوم الأربعاء الخميس الموافق 20-12-2019، على أن تتم عملية القبول والترشيح المبدئي وفقاً لصحة البيانات أثناء عملية المطابقة، علماً بأن وزارة الدفاع المدني صرحت أن أي خطأ في البيانات يؤدي إلى استبعاد الطلب.

وظائف الدفاع المدني للرجال والنساء عبر نظام جدارة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على توتير عن عدد 18 وظيفة شاغرة للجنسين والتقديم عليها عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية والتفاصيل عبر الصور التالية/

من ضمن الوظائف المعلنة في المملكة العربية السعودية / وزارة الدفاع السعودية – شروط القبول والتجنيد بالمعاهد العسكرية على رتبة وكيل رقيب وعريف

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رابط جدارة الوظائف الإدارية للتقديم على وظائف الدفاع المدني للرجال والنساء

أتاحت وزارة الدفاع المدني التقديم على الوظائف عبر جدارة للتوظيف وذلك من خلال رابط رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني للجنسين عبر جدارة الوظائف الإدارية، علماً بأن على جميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المعلنة استيفاء الشروط من خلال رابط شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني ، بعد قراءة الشروط جيدا يجب الأخذ في الاعتبار صحة البيانات واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المحددة، جميع التفاصيل داخل رابط التقديم المرفق بالمقال.