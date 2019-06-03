مبادرة فرجت : كيفية استخدام خدمة فرجت لسداد ديون السجناء عبر منصة أبشر

كيفية استخدام خدمة فرجت لسداد ديون السجناء المٌعسرين مالياً، حيث دشنت وزارة الداخلية برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مبادرة فرجت لمد يد العون لكل المحتاجين الغارمين وفك كربهم، ودفع الديون عليهم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وهي مبادرة خيرية للمساعدة فقط تجعل المجتمع يشارك في أعمال الخير ومساعدة المعسرين المحكومين عليهم بسبب قضايا مالية، وبالفعل منذ بداية تدشين هذه المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 200 شخص مسجون بسبب الديون المالية وأسعدت أسرهم، ومازال أصحاب الخير كثيرون لذلك نقدم لكم طريقة استخدام خدمة فرجت عبر منصة أبشر، ونسأل الله أن يجعل كل مساهم في أعمال الخير وفك كرب غيره في ميزان حسناته.

كيفية استخدام خدمة فرجت لسداد ديون السجناء عبر منصة أبشر

لكل من يرغب في سداد ديون السجناء عبر خدمة فرجت بطريقة إلكترونية سهلة على النحو التالي بالصورة ومتابعة الخطوات والشرح:-

أولاً الدخول على رابط مبادرة فرجت لمساعدة المحكوم عليهم بقضايا مالية.

عليك تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وذلك بكتابة اسم المستخدم والرقم السري.

بعد ذلك عليك الدخول على قائمة خدماتي، اختار منها خدمة أبشر.

قوم باختيار المتعثر الذي ترغب في سداد الدين عنه، من خلال الحالة الاجتماعية ومنطقة السجن.

يتم عرض المبلغ المدين به المسجون، عليك اختيار دفع سواء جزء منه أو المبلغ كله وفي هذه الحالة يتم الإفراج عن المسجون إذا تم دفع كل الدين.

ثم عليك السداد الإلكتروني عن طريق اعتماد رقم فاتورة السداد الخاص بكل سجين.

معلومات هامة عن خدمة فرجت لسداد ديون السجناء