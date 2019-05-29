وزارة الداخلية: تدشين مبادرة (فٌرجت) لمساعدة المحكومين بقضايا مالية والسداد عنهم عبر منصة أبشر

مبادرة (فٌرجت) لمساعدة المحكومين عليهم بقضايا مالية، حيث دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مبادرة فرجت اليوم من أجل مساعدة المحكومين بقضايا مالية والسداد عنهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، جاءت فكرة المبادرة من أجل تخفيف الأعباء على السجناء الغارمين وتقديم يد العون في سداد المبالغ والدين ولكن بطريقة إلكترونية ميسرة عبر موقع أبشر الذي يوفر عدة خدمات للمواطنين منها طريقة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي برقم الهوية – أبشر وزارة الداخلية، فيما أتاح أبشر أيضاً رابط الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية، وغيرها العديد من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية من أجل تيسير الأمور والإجراءات الرسمية على المواطنين فأصبح العمل بطريقة تكنولوجية حديثة في إطار التطور السريع التي تسعى له المملكة وتحقيق رؤيتها عام 2030م.

مبادرة (فٌرجت) لمساعدة المحكومين عليهم بقضايا مالية

من خلال رابط منصة أبشر الإلكترونية، عبر مبادرة فٌرجت لتقديم المساعدة للمحكومين عليهم بقضايا مالية أو الغارمين وسداد الديون عليهم من خلال موقع أبشر، وتعد مبادرة فٌرجت إحدى المبادرات الهادفة للمساعدة ضمن عدة مبادرات تمت في المملكة من أجل تقديم يد العون منها:-

يذكر أن مبادرة فٌرجت أعلنت عنها وزارة الداخلية سابقاً من أجل تقديم يد العون للمسجونين بسبب ديون عليهم، لهذا جاءت مبادرة فرجت من أجل الإفراج عن المحكومين عليهم من خلال سداد المبالغ عبر منصة أبشر الإلكترونية.