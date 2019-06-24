كيفية الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة عبر موقع أبشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة ، تعد تجديد الإقامة من أهم الأمور لدى المواطنين حيث يهتم المواطن بعدم المخالفات الخاصة بنظام الإقامة لتجنب العقوبات والغرامات التي وقعتها الجوازات نتيجة عدم تجديد هوية مقيم، لذلك خصصت وزارة الداخلية موقع أبشر الإلكتروني الذي يوفر خدمات عديدة منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة بكل سهولة، فضلاً عن إتاحة تجديد جواز السفر بطريقة إلكترونية من خلال رابط الجوازات..كيفية تجديد جواز السفر السعودي إلكترونياً والرسوم الجديدة، وهنا يسأل العديد من الأشخاص عن استلام جواز السفر هل يحق لشخص آخر الاستلام أم لا ؟ هذا الأمر الذي جاوبت عليه الجوازات بنعم يمكن عن طريق رابط كيفية عمل تفويض لاستلام جواز السفر في حال وجود الشخص خارج المملكة، ليس هذا كل شيء بل يمكنك أيضاً تمديد الزيارات العائلية ومعرفة رسوم التأشيرات الجديدة لعام 2019، واستعلام تأشيرة خروج وعودة.

يعد موقع أبشر إحدى المواقع الهامة التي توفر الخدمات وتخليص الإجراءات الرسمية بطريقة إلكترونية سريعة وأنت في منزلك دون الذهاب إلى فروع أو مكاتب الخاصة بالأمر مثل الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الاقامة، فهو يضم أكثر الشؤون الحكومية استخداما منها المرور وكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية والجوازات والأحوال المدنية …وغيرها.

الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة

تتضمن رسوم تجديد الإقامة في خدمة الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة عبر خدمات أبشر الإلكترونية وخطوات الاستعلام بالتفصيل عبر الرابط المرفق، حيث تتمكن من معرفة الرسوم المطلوبة فضلاً عن بقية الخدمات المتاحة كما ذكرنا فوق وغيرها المزيد.

طريقة استعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة