كيفية وخطوات تجديد بطاقة الأحوال المدنية والشروط والمستندات المطلوبة

تعتبر بطاقة الأحوال المدنية بمثابة بطاقة الهوية الشخصية سواء للمواطن أو المقيم خارج البلاد وهي تعتبر الصفة الرسمية التي تطلبها المؤسسة الحكومية للحصول علي أي إجراء قانوني أو مستند، ويتم إصدارها من قلا وزارة الداخلية ويتم أستخدامها للتنقل والسفر إلي أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدر من إدارة الأحوال المدنية للشخص الذي تعدي 15 عام وصلاحيتها 10 سنوات، ويجب تجديدها بعد انتهاءها وفقا للشروط المحددة.

شروط تجديد بطاقة الأحوال

ونستعرض معكم شروط تجديد بطاقة الأحوال المدنية وهي كالتالي :

تقديم أصل وصورة من بطاقة الهوية.

تقديم أصل وصورة من سجل العائلة للمتزوج.

في حالة تغير الملامح يجب التوجه للفرع الرئيسي بمنطقتك التابع لها.

وبعد ذلك أملا نموذج 58 الخاص بالتجديد الإلكتروني ويوجد نسخة ورقية.

يجب أن لا يكون فيه شطب أو مسح.

في حالة عدم وضوح الصورة يجب إحضار 2 ضامنين ومعهم بطاقتهم وصور منها.

تقديم صورة شخصية للمتقدم مرتدي الزي السعودي والصورة تكون ملونة مقاس 4×6 .

يشترط أن لا تكون الصورة بدون نظاره طبية ولا يوجد بها مؤثرات.

في حالة التجديد بعد مرور الموعد المحدد يتم دفع غرامة قدرها 100 ريال.

طريقة تجديد بطاقة الاحوال

يتم استلام بطاقة الأحوال من خلال مديرية الأحوال المدنية في الفرع المقدم به الطلب، بعد أن تصل رسالة نصية عبر الجوال، بعد مرور 14 يوم عمل ويستلم البطاقة الشخص ذاته المقدم الطلب، وتجدد بطاقة الهوية خلال فترة 180 يوم من تاريخ أنتهاءها وفي حالة عدم التجديد في هذه الفترة يتم دفع غرامة قدرها 100 ريال سعودي.

تجديد بطاقة الاحوال المدنية

إجراءات تجديد بطاقة الأحوال هي :