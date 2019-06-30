كيف اعرف متى تنزل المقطوعه | استعلام عن المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل

مازالت التساؤلات حول كيف اعرف متى تنزل المقطوعه ، توجد حالة من الغضب على مواقع التواصل “تويتر” من تأخر صرف المساعدة المقطوعة لعدة أشهر في حين احتياج مستفيدي الضمان الاجتماعي الشديد لها لأنها تمثل مساندة لهم على التعايش في ظل الغلاء بهدف تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي الذي قدم المساعدات المقطوعة لمن يتوافر فيهم آلية الاستحقاق طبقاً للشروط المحددة للحصول على مقطوعة الضمان من خلال رابط شروط الحصول على المساعدات المقطوعة.

وفي إطار التساؤلات عن موعد صرف المساعدة المقطوعة و كيف اعرف متى تنزل المقطوعه وفرت وزارة العمل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الموقع إلكترونياً برقم السجل المدني، حيث يوفر عدة خدمات منها استعلام عن موظف وافد، الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد وفيما يخص هذا الأمر وضعت وزارة العمل ضوابط ومعايير من أجل نقل الكفالة بدون اللجوء للكفيل وذلك من خلال رابط كيفية نقل الكفالة – شروط نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل عبر وزارة العمل والتنمية فضلاً عن خدمات أخرى تخص مكتب العمل ومنها استعلام خدمات مكتب العمل.

كيف اعرف متى تنزل المقطوعه

مواطنون يطالبون بسرعة صرف المساعده المقطوعه ، ومنهم من يسأل كيف اعرف متى تنزل المقطوعه الأمر الذي ردت عليه الوزارة قائلة لا يوجد وقت محدد للصرف داعية المواطنين الانتظار لحين إتمام صرف المساعدات المقطوعة وحينها سوف يتم إعلان الإيداع ويمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة العمل عبر رابط استعلام المساعدة المقطوعة، فيما يمكن تقديم الاستفسار من خلال رقم خدمة العملاء 19911 لتقديم الشكاوى والرد على الاستفسار علماً بأن أوقات العمل الرسمية من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء.