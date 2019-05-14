ما هو الطول والوزن المطلوبين للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية | إليكم الشروط شامل رابط التقديم الرسمي

كلية الملك خالد العسكرية المؤهلة للالتحاق بشرف الخدمة ضمن صفوف الحرس الوطني الملكي السعودي، هي الآن محور الاهتمام الأكبر بالمملكة بعد أن تم الإعلان عن بداية فتح باب التسجيل بالكلية وذلك لفئات حملة الشهادة الثانوية، وكثرت الأسئلة حول الشروط التي يجب توافرها بالمتقدم للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية فضلاً عن السؤال الدائم عن الرابط الرسمي للتقدم والتسجيل بالكلية .

وعبر السطور التالية، نُجيب على سؤال هام كثر طرحه مع بداية أجواء التسجيل لحملة الشهادة الثانوية بالسعودية بكلية الملك خالد العسكرية، وهو ما الطول والوزن المناسبين للشخص الذي ينتوي التقدم لكي يصبح عضواً من اعضاء الحرس الوطني السعودي، وذلك بالتسجيل أولاً بكلية الملك خالد، فإليكم الإجابة بالتفاصيل .

الطول والوزن المناسبين للتقدم للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

تعددت الشروط المطلوبة في المتقدمين للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، والتي يمكن التعرف عليها جميعاً من هنا لكن يتبقى سؤال كثر طرحه حول الهيئة المناسبة للشخص المتقدم وذلك فيما يتعلق بالطول والوزن .

وبمتابعة شروط كلية الملك خالد العسكرية للتقدم للتسجيل، وجد أن الشخص المتقدم يجب ان يتمتع في هيئته بالتناسق التام، وتم تحديد حد أدنى للطول 165 سم مع وزن 52 كيلو، وحد أعلى للطول 188 سم مع وزن 95 كيلو .

أما عن الرابط الرسمي التابع لموقع وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، والذي تم تخصيص التسجيل فيه بداية من تاريخ 9 رمضان 1440 فهو هذا الرابط .