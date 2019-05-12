استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي 1440 برقم الطلب خلال موقع وزارة العمل

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1440، وآلية الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، إذ يعتبر برنامج المساعدات المقطوعة أحد البرامج المساندة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها ممن ينتمون إلى طبقة محدودي الدخل،حيث تم تدشين البرنامج كمساعدة للمحتاجين من الأسر الفقيرة في ظل ما تسعى له الحكومة في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، مما أثر على الأسعار وأدى إلى ارتفاعها بشكل كبير مما شكل عبء على المواطن السعودي محدود الدخل.

استعلام مقطوعة الضمان إلكترونياً

على الرغم من أن المساعدات موجهة خصيصاً لمحدودي الدخل، إلا أن هناك مزيد من الشروط يجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على مبالغ المقطوعة، برقم الطلب أو رقم الهوية وإمكانية الاستعلام عن المقطوعة والتسجيل بها، وهي:

ضرورة أن يكون المتقدم ليس له معاش بالضمان الاجتماعي ولا يقل سنه عن 35 عام، كما يشترط أن لا ضرورة أن يكون يملك أي سجلات تجارية ويثبت فعلياً أنه من محدودي الدخل ويحتاج إلى دعم المساعدات المقطوعة، من خلال تقديم إثباتات لذلك.

استحقاق مبالغ المساعدات المقطوعة

حددت وزارة العمل السعودية فئات معينة من الشعب السعودي هم من يستحقوا الحصول على مقطوعة الضمان 1440، وهم الأرامل والأيتام، السيدة المطلقة، أسر السجناء، السيدات اللواتي هجرهن أزواجهن دون طلاق ولا يوجد من يعولهن، العائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى أصحاب العجز المؤقت والإعاقات لهم استحقاق مبلغ المقطوعة.

موعد صرف مقطوعة الضمان تحدده وكالة الضمان الاجتماعي، إذ لا يوجد موعد معين لنزولها ويتاح الاستعلام عن مبالغ المساعدات المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب فقط عبر تسجيل الدخول على الموقع الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة الخدمات الإلكترونية.